Marchena, jutge del procés, ascendeix a jutge de l’Alt Tribunal

Manuel Marchena, el jutge de dretes del procés, deixa aquest dijous la presidència de la segona sala de l’Alt Tribunal, la Sala Penal del Tribunal Suprem, de la qual n’ha estat al capdavant una dècada (durant dos mandats de cinc anys); i ara serà jutge de l’Alt Tribunal.

Marchena és el principal responsable de la persecució judicial contra l’independentisme: ha desoït obertament la llei d’amnistia i ha condemnat per sedició el Govern de l’1-O. Va jutjar als líders independentistes, inclòs l’exvicepresident català Oriol Junqueres, va signar la sentència que el 14 d’octubre del 2019 els condemnà a penes de fins a 13 anys a la presó i inhabilitació per delictes de malversació, sedició i desobediència. Prèviament, el jutge havia sigut el ponent de la sentència contra Francesc Homs pel 9-N: l’Alt Tribunal el va condemnar a un any i un mes d’inhabilitació per desobediència greu.

La trajectòria de Marchena és extensa, va començar com a fiscal del Tribunal Suprem el 2004, el 2007 va ser nomenat magistrat de la Sala Penal, i el 2014 va començar a presidir-la, i fins aquest dijous.

El novembre del 2018, un any abans de tornar a ser reelegit com a president de la Sala Penal, va estar a punt de ser el president del Consell General del Poder Judicial. El PP i el PSOE van acordar que Marchena presidís el Tribunal Suprem i el CGPJ a canvi de garantir una majoria progressista a l'òrgan de govern dels jutges. El pacte estava tancat, però va descarrilar després que transcendís un WhatsApp del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, dient que els populars havien aconseguit «controlar des de la porta del darrere» la Sala Segona de l’Alt Tribunal, l’encarregada dels casos de corrupció, amb una «jugada estupenda». Això va dur Marchena a renunciar-hi per reivindicar la seva independència i va desencadenar que el PP donés per trencat el pacte.

El substitueix temporalment el jutge Andrés Martínez Arrieta, mà dreta de Marchena durant el judici del procés, que es disputa la presidència de la Sala Penal amb la progressista Ana Ferrer.