Joan Groizard, nou secretari d'Estat d'Energia

El Consell de Ministres ha nomenat Joan Groizard Payeras, fins ara director general de l'Institut de Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), nou secretari d'Estat d'Energia. Groizard relleva a Sara Aagesen, que va ser nomenada aquest dilluns vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Nascut a Palma el 1989, Groizard és enginyer en Energia i Medi Ambient per la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i ha dedicat tota la seva trajectòria professional a la promoció del desplegament renovable, el desenvolupament de la transició ecològica i la resposta social davant l'emergència climàtica.

Des del 2019, ha fet aquestes tasques al capdavant del IDAE, dependent de la secretaria d'Estat d'Energia, del qual ara passarà a ser-ne el president. Al capdavant d’IDAE s'ha encarregat, entre altres funcions, de la coordinació i execució del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica d'Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge (PERTE EHRA), finançat amb els Fons Next Generation, que, de moment, ha mobilitzat més de 13.000 milions d'euros per a activar línies d'ajudes que accelerin i ampliïn les capacitats energètiques i industrials de l’Estat espanyol en matèria de transició ecològica.

Groizard, qui compta amb un Màster en Direcció de Responsabilitat Social Corporativa per la Universitat Oberta de Catalunya, va iniciar la seva trajectòria professional al Regne Unit, on va exercir com a enginyer i consultor en el sector renovable. El 2015, va ser nomenat director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern balear, posició des de la qual va coordinar el disseny, els processos de participació pública i la redacció de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica autonòmica, una de les primeres a establir una descarbonització plena de la regió a 2050 a escala nacional i europea.

El 2018 va accedir a la plaça de director d'Energies Renovables i Mercat Energètic en IDAE, des d'on va coordinar el reforç de l'activitat inversora de la institució en solucions energètiques innovadores, el disseny de plans de suport al desplegament renovable i el paper de l'institut com a catalitzador i aglutinador de propostes innovadores. En el marc d'aquesta activitat, Groizard va participar activament en l'elaboració de les diferents planificacions i textos normatius que componen el Marc Estratègic d'Energia i Clima i, en particular, ha contribuït en la conceptualització del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030.

El 2019 va assumir el càrrec de director general d’IDAE, ha liderat l'ampliació d'aquesta entitat pública empresarial, principal òrgan gestor del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic en relació amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), mobilitzant més de 13.000 milions en diferents línies, gestionades directament per l’IDAE o consensuades amb les comunitats autònomes.

Com a director general d’IDAE ha aprofundit en el paper de l'Institut com a inversor en projectes pioners i en el seu paper com 'think thank' de polítiques energètiques, contribuint als diferents desenvolupaments normatius activats en els últims anys, incloent-hi aspectes com l'autoconsum i les comunitats energètiques.

Groizard forma part del Consell Rector de l'Institut per a la Transició Justa i del Patronat de la Fundació CIUDEN. És, a més, vicepresident del Comitè d'Energia Sostenible de la Comissió Econòmica per a Europa de Nacions Unides (UNECE).