El 90% dels nostres lectors consideren que la gestió de la DANA per part del Govern Mazón «ha estat nefasta»

Clara majoria. El 90,26% dels nostres lectors consideren que, a banda de raons de més llarg abast com l’espoli fiscal, la gestió de la catàstrofe de la DANA per part del Govern Mazón «ha estat nefasta». Per contra, només el 9,74% dels nostres lectors pensen que no hi ha responsabilitats polítiques perquè és un desastre natural «amb conseqüències molt difícils de preveure».

Una autèntica catàstrofe. El País Valencià ha estat sacsejat fa ara tot just quinze dies per una forta DANA que ha inundat bona part del territori i que, a hores d’ara, ha deixat un mínim de 218 morts i més de 90 desapareguts. Una tragèdia majúscula que, segons apunten molts experts, s’hauria pogut evitar.

El Govern de la Generalitat, liderat per Carlos Mazón, no va activar les alertes quan tocava i molta gent es va veure sorpresa i afectada per les fortes riuades. Alguns municipis han quedat sepultats de fang, mentre nombrosos conductors varen quedar atrapats a les carreteres i en els seus vehicles.

Des del dia de la DANA la gestió de Mazón ha estat francament nefasta. No s’han valorat correctament els efectius necessaris per a fer front a les tasques de recerca de persones i de neteja, mentre han hagut de ser els milers de voluntaris solidaris els qui ajudin els veïns afectats. Mazón aquesta setmana ha comparegut a les Corts valencianes i ha fet un discurs fred i delirant, sense gens d’autocrítica. Un president enfangat en les seves mentides metre una manifestació històrica ha demanat ja la seva dimissió.

Per part seva, el Govern espanyol ha anat a remolc de la mala gestió de Mazón, oferint en compta gotes l’ajuda necessària per a fer front a la catàstrofe. Molts ciutadans també es plantegen la responsabilitat del Govern espanyol en aquesta catàstrofe.

Mentrestant la solidaritat dels Països Catalans i de la resta de l’Estat espanyol no atura de créixer. Milers i milers de persones ajuden en les tasques de neteja o organitzen recollides de material necessari per a fer front als efectes de la DANA. A Mallorca s’ha recollit nombrós material i molts voluntaris mallorquins han acudit a les zones afectades.

Sigui com vulgui, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, hi ha responsabilitats polítiques que s’hauran d’aclarir. Mazón, donada la seva incompetència, no pot continuar al capdavant de la Generalitat valenciana.