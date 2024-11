Manifestació històrica a València per a exigir la dimissió de Mazón: «Assassí!»

Manifestació històrica. Al crit de «Mazón dimissió!», més de 130.000 persones s’han manifestat aquest dissabte a València per a exigir responsabilitats a Carlos Mazón, president de la Generalitat valenciana, per la seva nefasta gestió de la catàstrofe de la DANA que ha arrasat el País Valencià. Durant la marxa també s’han sentit molts crits d’«Assassí!» dirigits contra el president. Les protestes multitudinàries s’han reproduït a Alacant i Elx.

«Han demostrat ser incompetents. No mereixen dirigir la vida dels valencians. No han sabut gestionar una catàstrofe natural, no han sabut alertar-nos a l'hora, no saben com organitzar-nos amb l'ajuda de la neteja i la recollida de material i, per descomptat, no seran capaços d'organitzar la reconstrucció que necessita el nostre País Valencià. Per tant, se n’han d'anar a casa ja», han declarat les portaveus de la marxa abans d'arrencar la protesta.

«El que volem és que aquesta ràbia es manifesti avui al carrer, però una ràbia silenciosa, perquè estem de dol per totes les persones que han mort per la negligència del Govern del senyor Mazón», han afegit les portaveus.

A parer seu, la gestió de la crisi per part del govern valencià «ha estat tan inexistent que resulta criminal». Per això, reclamen «la dimissió immediata, no sols del senyor Mazón, sinó de tot el Consell de la Generalitat».

La manifestació ha estat plantejada com una marxa silenciosa per respecte a les víctimes de la terrible DANA que ha assolat gran part de la província. Així i tot, s’han sentit nombrosos crits de «Mazón, dimissió!» i «Assassí!». A més, la Policia espanyola, segons el diari El Salto ha carregat contra alguns dels manifestants davant l'Ajuntament de València.

Així mateix, els manifestants han duit cartells en els quals es podien llegir consignes com ‘Mazón, dimissió!’ amb llaç negre en senyal de dol -els més presents-; ‘Mazón el teu poble et repudia, ni oblit ni perdó' o 'On està Mazón mentre el poble s'ofegava?'.

El recorregut, que s'ha iniciat passades les sis de la tarda, ha travessat el centre de la capital del Túria fins a finalitzar en la Plaça Manises, enfront del Palau de la Generalitat, on s’ha llegit un dur manifest contra Mazón i tot el seu equip. També s’ha guardat un minut de silenci davant les portes de la Generalitat. Fins a la ciutat s'han desplaçat persones a peu des de les zones afectades pel temporal per a unir-se a la multitudinària protesta. A més de l'acte de València, s'han convocat accions en altres ciutats, entre elles Alacant i Elx.

Entre les entitats que han impulsat aquesta marxa figuren entitats cíviques i socials com Acció Cultural del País Valencià -Amical de Mauthausen - Arran- SEPC- COS- Endavant - Arrels del Canvi - Assemblea de Barri de Montolivet - BEA- Benicalap Viu - Ca Bassot - Ca Revolta - CNT València - Comissió Ciutat- Port - Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià - Decidim- Plataforma pel dret a decidir del País Valencià - Entrebarris - Escola Valenciana - FAMPA València - Intersindical Valenciana - Joves d'ACPV - JovesxRussafa - LAMBDA - Plataforma 14 d'abril per la República - Societat Coral El Micalet - Teixint Patraix - Associació Cultural País Valencià. En els últims dies s’hi han adherit desenes d'organitzacions.