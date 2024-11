«Sols el poble salva el poble»: milers de voluntaris continuen ajudant els pobles més afectats per les inundacions

Uns 15.000 voluntaris s'han congregat aquest dissabte als voltants de la Ciutat dels Arts de València per a partir, en diferents autobusos, cap als municipis més afectats per la DANA, catàstrofe que, de moment, ha deixat més de 200 víctimes mortals el País Valencià.



La Generalitat Valenciana va llançar divendres una convocatòria oficial perquè totes aquelles persones que volguessin col·laborar des de la ciutat, acudissin a les 7.00 hores a la Ciutat dels Arts per a ser organitzades i distribuïdes per zones.



Segons ha comentat el president de la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, la xifra de voluntaris registrats ascendeix a 15.000, dels quals 9.750 s'han desplaçat als pobles.En aquest sentit, molts voluntaris s'han queixat per la manca d'organització per part de Generalitat que només ha aconseguit mobilitzar una part dels voluntaris.



Alguns d'ells han sortit a primera hora en 50 autobusos per a desplaçar-se a diferents pobles i l'allau de voluntaris ha obligat a habilitar més vehicles. Així, els primers han acudit cap a les zones afectades i tornen a les 14 hores al punt de partida, mentre que els següents surten a les 14 hores i tornen al voltant de les 16 hores.



En la Ciutat dels Arts de València s'estan lliurant camisetes per a identificar als voluntaris i algun material amb menjar i aigua. Aquest enclavament de la ciutat ha deixat aquest dissabte d'estar replet de càmeres de fotos i mànecs 'selfie' i ha passat a omplir-se, des de les 6.30 hores, per botelles d'aigua, escombres i galledes pertanyents a les més de 10.000 persones voluntàries que s'han congregat en el Museu de les Ciències. La seva missió ha estat desplaçar-se a municipis de la província de València perquè «la solidaritat és una carrera de fons i s'haurà de mantenir durant molt de temps».



Així ho ha expressat un dels voluntaris que ha fet fila per a així recollir la camiseta identificativa, la màscara, la caixa del Banc d'Aliments i els materials que ha ofert la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana per a, posteriorment, pujar en un dels autobusos, 35 dels quals els ha ofert l'Ajuntament de València, a través de l'EMT, segons ha informat la batlessa María José Catalá en un missatge a través de la xarxa social X.



Concretament, al voltant de les 7.30 hores sortien els tres primers combois, escortats per la Policia Local, on viatgen diversos grups formats entre 50 i 60 persones voluntàries, guiades per un coordinador, al costat d'equips sanitaris distribuïts. En les zones afectades els espera la Protecció Civil amb ordres concretes per a actuar a peu de carrer. Fins al moment, n'han partit 9.750; mentre que els més de 5.000 que no han pogut pujar, a causa de les grans xifres de congregats, seran els primers a desplaçar-se aquest diumenge.



«El poble salva el poble»



Una de les voluntàries, Empar, ha acudit des de Benimaclet. Aquest divendres es va desplaçar a Aldaia amb la seva bici per a col·laborar i ha subratllat que «el poble salva el poble perquè no hi ha altres recursos, i si no n'hi ha, tothom haurà de fer alguna cosa».



Algunes de les botes que s'han pogut observar estan tacades de fang, senyal que una gran part del veïnat s'ha acostat en els dies anteriors a ajudar als pobles afectats, i han omplert el sòl blanc dissenyat per Santiago Calatrava del color d'aquesta tragèdia.



Unes d'aquestes botes són les de Javier Marco i David Martínez, els qui han assistit als veïns de Paiporta durant dos i tres dies, respectivament. Tots dos voluntaris han assenyalat que «encara que s'usi el pitjor dels adjectius, qualsevol qualificatiu fa curt» per a descriure els efectes de la DANA.



«No hi ha justificació. No cal buscar cap excusa, cal ser aquí i punt, no hi ha més», ha destacat Martínez, al que Marco ha afegit que la gent els necessita i aquí estaran. «És la societat civil la que realment ha tret tant als vius com als morts», han lamentat.