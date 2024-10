Devuit cooperativistes de les Balears assistiran al XX Congrés estatal de Cooperatives d'ensenyament a València

Els centres d'ensenyament de titularitat cooperativa representen més del 12% de l'ensenyament concertat a l'Estat espanyol. Són centres que reivindiquen el caràcter diferencial del seu model de «fer escola», caracteritzat per la gestió democràtica dels projectes educatius, en el qual prevalen les persones i els fins educatius, socials i mediambientals sobre els beneficis, ja que són empreses de l'Economia Social.

Prop de 300 docents, entre professorat, orientadors i equips de direcció, d'escoles cooperatives d'arreu de l'Estat participaran en la XX edició del Congrés estatal de Cooperatives d'ensenyament, que tendrà lloc a València del 23 al 25 d'octubre i que organitzen la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE) i la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV). La cita se celebrarà en diversos escenaris de la ciutat relacionats amb les arts i amb la cultura, com el Centre Cultual La Beneficència o el Conservatori Superior de Música, i forma part de l'agenda oficial d'actes de València, Capital espanyola de l'Economia Social 2024.

Amb el lema 'Educació i Art: l'art d'innovar, l'art d'incloure', l'objectiu de la present edició és proposar nous enfocaments i compartir pràctiques i experiències innovadores relacionades amb l'ensenyament dels àmbits artístics per a, en línia amb els postulats de la Conferència Mundial sobre Educació Cultural i Artística de la UNESCO celebrada este mateix any, integrar més i millor les arts en l'ensenyament, responent a la crida per a reforçar encara més les sinergies entre la cultura i l'educació com a via per a construir societats més inclusives, igualitàries i resilients.

Com explica el president de la UECoE, Javier Martínez Cuaresma, es tractaria de «situar en el lloc que mereix l'ensenyament de l'educació artística perquè, com defendrà una de les ponències del nostre Congrés, és molt més que la classe de manualitats. Creiem que les cooperatives d'ensenyament, amb la seva aposta constant per la innovació educativa, som centres especialment proclius a un enfocament renovador de l'educació artística».

Per part seva, per al president de la UCEV, Miquel Ruiz, el Congrés «és una oportunitat per a cohesionar i fer créixer professionalment a les persones que treballen cada dia els projectes educatius de les cooperatives d'ensenyament; al mateix temps, ha de servir per a projectar el nostre model diferencial de «fer escola», en esta ocasió sumant-nos a l'impuls que es pretén donar a l'Economia Social. Al cap i a la fi, les cooperatives d'ensenyament som l'Economia Social de l'espai educatiu».

Jaume Vicens, president de la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB, destaca «l’elevada participació que hi ha per part dels cooperativistes de les Illes Balears a aquest Congrés» i assenyala que «les cooperatives contribueixen a fer una societat més justa i equitativa, també en el sector de l’educació».