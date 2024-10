Onze ONG presenten un informe que avalua l’estat actual dels drets civils i polítics a l’Estat espanyol

Aquest passat 1r d’octubre, les organitzacions Amnistia i Llibertat, Associació Catalana de Professionals, Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals, Fundació Catalunya Fons, Fundació Josep Irla, Grup de Periodistes Ramon Barnils, Language Rights, Associació Nativitat Yarza, Plataforma per la Llengua, Quorum i Sine Qua Non han presentat un informe ombra al mecanisme de l’Examen Periòdic Universal de les Nacions Unides (EPU) com a part del 4t cicle de revisió de l’Estat espanyol.

L'informe avalua l’estat actual dels drets civils i polítics a l’Estat, i posa èmfasi en els reptes que afecten la llibertat d'expressió i de premsa, la reunió pacífica, i la politització del poder judicial enfocat, específicament, en el conflicte polític.

Concretament, la coalició denuncia les lleis que continuen limitant el drets i llibertats, la interferència política amb el poder judicial i les pràctiques abusives que l’Estat utilitza per suprimir la dissidència. L’informe també destaca la necessitat urgent de reformar el Codi Penal, la Llei de Seguretat Ciutadana i la legislació antiterrorista, que vulneren llibertats fonamentals. Les onze ONGs també demanen al govern espanyol que continuï treballant per la resolució del conflicte polític, i que vetlli per la implementació de la Llei d'amnistia per assegurar la fi de la judicialització com a primer pas per trobar una solució democràtica i pacífica al conflicte.

L'Examen Periòdic Universal

L'Examen Periòdic Universal és un procés únic en el marc del Consell de Drets Humans que revisa el compliment dels drets humans de tots els Estats membres de les Nacions Unides. L’EPU ofereix als països l'oportunitat de demostrar les accions que han fet per millorar la situació dels drets humans en els seus territoris i per complir les seves obligacions internacionals. Cada estat se sotmet a aquesta avaluació cada quatre anys i mig.

La participació de la societat civil és essencial per garantir una revisió exhaustiva, perquè les organitzacions no governamentals, amb el seu coneixement de la situació sobre el terreny, aporten una visió crítica i independent que complementa els informes oficials que presenten els estats i els contrasta. Les seves aportacions permeten identificar problemes urgents i les reformes necessaries per protegir els drets fonamentals dels ciutadans.