El PP tomba al Senat una iniciativa per a fer servir el català a les campanyes institucionals de Cultura

La majoria absoluta del PP al Senat espanyol ha rebutjat aquest dimecres una iniciativa d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que exigia al Ministeri de Cultura usar el català a les campanyes institucionals.

La moció -iniciativa no legislativa- havia estat presentada originalment per ERC, tot i que els republicans han decidit incloure dues esmenes de Junts, però finalment el text ha estat rebutjat per la majoria del PP, mentre que el PSOE, Junts i PNB hi han votat a favor.

En el seu text, ERC instava el Ministeri que dirigeix ​​Ernest Urtasun a establir un protocol que garanteixi l'ús del català a totes les futures campanyes institucionals que es desenvolupin a Catalunya, així com sol·licitar un informe detallat sobre els criteris lingüístics emprats en la planificació i l'execució de la campanya del Bo Cultural Jove.

Per part seva, Junts ha incorporat un punt en què se cercava exigir als ministeris i òrgans del Govern espanyol que les seves pàgines web estiguin disponibles en totes les llengües cooficials, «en condicions d'igualtat respecte al castellà, garantint així el dret de la ciutadania a utilitzar les llengües oficials en les relacions amb l'Administració pública».