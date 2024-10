Òmnium i Irídia denuncien la impunitat dels crims del franquisme després de l'arxivament d'una querella per tortures

L'Audiència de Barcelona ha confirmat l'arxivament de la querella presentada pels germans Maribel i Josep Ferrándiz, detenguts i torturats durant 32 dies a la comissaria de Via Laietana.

Els fets van tenir lloc l'any 1971, en plena dictadura franquista, i el poder judicial ha interpretat que els fets estan coberts per l'amnistia del 1977, una decisió que ha generat un fort rebuig entre les organitzacions de drets humans.

El Centre Irídia ha anunciat que recorrerà aquesta decisió, argumentant que «els crims de lesa humanitat no prescriuen mai», i que la legislació internacional estableix que aquests delictes han de ser perseguits sense tenir en compte l'amnistia.

Per la seva banda, Òmnium Cultural ha declarat que «no hi pot haver normalitat democràtica amb un Estat que no depura responsabilitats dels crims del franquisme i amb un poder judicial en rebel·lia contra les lleis aprovades».

El cas dels germans Ferrándiz exemplifica la impunitat que encara persisteix a l'Estat espanyol respecte als crims del franquisme.