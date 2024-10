7 anys del Primer d'Octubre: la societat civil reivindica «el mandat del poble»

Aquest dimarts es compleixen set anys de l'1-O del 2017, data històrica on el sí a la independència va guanyar el referèndum. Per a commemorar l'efemèride, l'Assemblea Nacional Catalana i els Comitès de Defensa de la República han convocat un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema 'Reivindiquem el mandat del poble'.

Mentre la societat civil fa una crida a «la fermesa i la unitat del 1r d'Octubre per aconseguir la independència», els partits independentistes continuen més dividits que mai. Des de Junts, la diputada Míriam Nogueras ha compartit un vídeo del discurs que Pau Casals va exposar a les Nacions Unides l'any 1971, i per la seva banda Carles Puigdemont ha expressat que el referèndum és «un referent inexcusable del passat, però també una referència inevitable per construir el futur».

Des d'Esquerra Republicana, en plena crisi de partit, han assegurat que des de les seves files «continuem lluitant per assolir la República Catalana de drets i llibertats per a tothom!», i per la seva banda, la diputada de la CUP Laia Estrada ha reivindicat un «independentisme popular i ampli de base per impedir que els líders polítics tornin a fer-se enrere».

A més, des del Parlament de Catalunya s'ha llegit una declaració conjunta dels partits independentistes per reclamar que s'apliqui l'amnistia: «el bloqueig judicial impedeix que dos diputats electes, Puigdemont i Puig, puguin tornar de l'exili».

⬛️⬜️ Aquest 1r d'Octubre reivindiquem el mandat del poble.



📆 Demà dimarts a les 20h

📍 Pl. Sant Jaume (Barcelona)

🤝 Amb els @CDRCatOficial

👀 Hi farem una acció reivindicativa.



✊Ens cal la fermesa i la unitat del 1r d'Octubre per aconseguir la independència! pic.twitter.com/024G52I2Tr — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 30, 2024

Hi érem, hi som, hi serem. Set anys d'una jornada històrica, d'una victòria que obre l'únic camí que garanteix el respecte que Catalunya es mereix, els recursos que necessita i les polítiques que convenen per prosperar i no deixar ningú enrere.



Visca Catalunya lliure! pic.twitter.com/F3bOsPp1g5 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2024

L'1 d'octubre va ser una victòria de la democràcia, una expressió de força, unitat i ambició nacional.



En el setè aniversari, fem prevaldre aquella determinació per recuperar aquell horitzó d'esperança col·lectiva i apel·lem a aplicar la llei d'amnistia sense reserves. pic.twitter.com/SyhsTBsSeZ — Josep Rull i Andreu (@joseprull) October 1, 2024