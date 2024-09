El BOE es tornarà a publicar en català tres anys després

El conveni extingit el 2020 que, com va publicar aquest mitjà, va ocasionar que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) deixàs de publicar-se en català, s’ha refet i tal com publicava aquesta setmana el propi BOE, tornarà publicar-se en català (però, només en versió digital).

El mes de maig del 2021 el BOE va deixar de publicar-se en català, una traducció que es va iniciar l'any 1998, resultat d'un conveni entre el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya, a partir de l'aplicació d'un Reial decret del 1997 que preveu la publicació de les lleis en les llengües cooficials.

Ara, gràcies al conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol, un conveni que es va signar al novembre del 2023, ara fa un any, i que el BOE va fer públic el passat dilluns, 2 de setembre, es tornarà a publicar en català, més de tres anys després.

Aquest conveni contempla una aportació anual de 273.000 euros per part de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat per a compensar els costos generats per la traducció assumits per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP), entitat responsable i encarregada de traduir els textos legals.