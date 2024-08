Puigdemont i Comín denuncien Llarena pel retard injustificat en la resolució dels seus recursos sobre l'amnistia

L’advocat Gonzalo Boye ha denunciat el jutge Pablo Llarena al Consell General del Poder Judicial espanyol (CGPJ) perquè encara no ha resolt els recursos de reforma de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la no-aplicació de la llei d’amnistia.

Boye assenyala que «la desatenció i el retard injustificat i reiterat en la tramitació i resolució dels recursos» representa una infracció disciplinària de la Llei Orgànica del Poder Judicial. A més, recorda que ha advertit dues vegades el magistrat sobre la seva estratègia dilatòria.

En el seu escrit, l'advocat Gonzalo Boye demana a l'òrgan de govern dels jutges que investigui aquest retard. «La inobservança dels temps legalment establerts durant l'exercici de les funcions o competències judicials té la resposta disciplinària en les faltes molt greu, greu i lleu», ha apuntat.

Els recursos es varen presentar, en concret, contra la interlocutòria per la qual el jutge va declarar inaplicable l'amnistia al delicte de malversació que s'imputa a Puigdemont i Comín. També varen recórrer aquesta decisió la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la defensa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i de l'exconseller Lluís Puig.

Boye incideix en el seu escrit que Llarena «va sol·licitar de deixar sense efecte la seva llicència de vacances amb el desig evident de supervisar la captura del molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajó, cosa que, a més de posar de manifest la malícia de la dilació, indica que no hi ha cap raó justificada de cap mena per a no resoldre’ls dins el termini legal».