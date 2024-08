L'equip de Salvador Illa: espanyolisme descarat i un independentista

El canvi de govern a Catalunya comportarà l'entrada de l'espanyolisme desacomplexat al consell executiu. Salvador Illa ha nomenat secretari de govern al col·laborador de la Societat Civil Catalana Javier Villamayor. Segons ha informat Vilaweb, aquest va formar part de l'equip de negociadors que ha tancat els pactes d'investidura amb ERC i els Comuns. Entre el 2011 i el 2019 Villamayor va ser regidor i tinent d'alcalde del govern de Josep Fèlix Ballesteros, que encara està pendent de judici pel cas Inipro, que investiga el presumpte desviament al partit de fons de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Durant els dos mandats, l'exregidor va participar en tota mena d'actes de Societat Civil Catalana i va signar el manifest "1-O estafa antidemocràtica. No participis! No votis!", que es va vendre com una declaració d'intel·lectuals d'esquerres, quan realment era un text promogut per Recortes Zero. "Rebutgem l'1-O com una estafa antidemocràtica. I fem una crida a no participar en aquesta convocatòria, que és l'oposat a un exercici de lliure decisió del poble de Catalunya", concloïa el manifest.

Després d'assumir la cartera de Seguretat Ciutadana, és a dir, el control de la Guàrdia Urbana, el dirigent del PSC va assistir a concentracions organitzades per Societat Civil Catalana, com ara la del 28 d'octubre a Tarragona, després de la declaració d'independència, amb les consignes de "Puigdemont a la presó" i "això és Espanya".

Com a tinent d'alcalde, Villamayor va tenir entre mans l'organització dels Jocs del Mediterrani. La competició s'havia de fer el 2017, però finalment es va fer un any més tard a causa de l'estat d'alguns equipaments bàsics, els pocs ingressos per patrocinis i el retard del govern espanyol en el pagament de 12 milions d'euros. De fet, la venda d'entrades de la cerimònia inaugural al Nou Estadi va causar molt d'enrenou. L'organització va ser acusada de donar accés prioritari a entitats i partits espanyolistes, com ara Societat Civil Catalana i Vox. El govern municipal va negar en tot moment haver donat accés prioritari –reservat als comitès olímpics nacionals i als patrocinadors de l'esdeveniment– a les entitats espanyolistes. L'estiu del 2022, la CUP va denunciar els fets a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que finalment va arxivar el cas perquè no hi va detectar indicis de corrupció.

El nomenament d'un secretari de govern espanyolista, però, no és un fet aïllat, sinó que ha anat acompanyat del nomenament d'alguns consellers que també ho són de manera desacomplexada, com ara Jaume Duch, fins ara membre del Parlament Europeu i que al govern d'Illa serà conseller d'Acció Exterior.

Tot plegat contrasta amb les darreres declaracions que ha fet el nou conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que ha assegurat a una entrevista que no és la quota d'ERC al govern d'Illa, i s'ha declarat independentista.