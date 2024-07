Retreuen a Pedro Sánchez l'any d'incompliment del compromís de fer oficial el català a la UE

El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per recordar-li el compromís que va assumir l'agost de 2023 per fer oficial el català a la UE.

Aquest acord es va prendre en el marc de la negociació entre Junts i el PSOE per la mesa del Congrés dels Diputats. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va confirmar que havia sol·licitat al Consell de la UE la inclusió del català a l'article 1 del Reglament que regeix les llengües oficials i de treball de la UE.

A la seva carta, Escuder subratlla que després d'un any, el govern espanyol ha demostrat ser capaç «d'aconseguir acords en l'àmbit europeu en qüestions molt diverses», per això demana al president Sánchez la mateixa determinació i voluntat negociadora que ha fet servir en aquestes altres ocasions, i que «acabi la feina» per desbloquejar l'oficialitat del català.

Per l'ONG del català, l'oficialitat suposaria igualar els catalanoparlants en drets lingüístics amb la resta d'europeus i demostraria que Sánchez defensa la pluralitat lingüística de l'Estat espanyol de manera real i no només retòrica.

L'oficialitat del català va debatre's fins a tres ocasions en les reunions del Consell de la UE durant la presidència espanyola de la Unió l'any passat, però en cap d'elles va sotmetre's a votació per les reticències d'estats com ara Finlàndia o Suècia.