L'Audiència de Barcelona rebutja investigar el policia espanyol infiltrat en moviments socials

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat els recursos contra la decisió del Jutjat d'Instrucció 21 d'inadmetre la querella presentada per 8 dones contra el policia Daniel Hernàndez Pons, d'origen mallorquí, infiltrat en moviments socials al barri de Sant Andreu de Barcelona.

El poder judicial ha indicat que «manca de sentit afirmar que les relacions sexuals es van produir perquè era funcionari públic, o perquè tenia el suport de l'Estat espanyol» i han insistit que no hi ha cap indici que sustenti que l'Estat espanyol ordenés, aprovés o recolzés que mantingués relacions sexuals amb aquestes dones.

El tribunal afirma que les dones «van gaudir d'una absoluta autonomia personal per consentir o no les relacions consumades» amb el policia. De la mateixa manera que el tribunal no veu abusos sexuals, tampoc veu el delicte de tortura perquè «no hi ha raó per suposar que aquestes relacions tinguessin un ànim discriminatori cap a les querellants ni que estiguessin destinades a ser una represàlia per ser "activistes llibertàries"».

En la mateixa línia, els magistrats conclouen que «hi ha molts casos en què la conducta d'una persona causa danys a una altra, però no per això és delictiva», i ho han equiparat a una ruptura sentimental.

Irídia, centre per la defensa dels drets humans que forma part dels advocats de l'acusació, ja ha anunciat que recorrerà contra la decisió davant el Tribunal Suprem, extingint totes les vies judicials fins a aconseguir «que uns fets tan greus siguin investigats, es depurin responsabilitats polítiques i totes les persones afectades siguin reparades».

L'entitat insisteix que el policia infiltrat «va utilitzar les relacions sexoafectives amb diferents persones com a mecanisme per iniciar i consolidar el vincle de confiança amb diferents moviments», i que ho va fer amb l'aval i la cobertura de la resta de l'estructura policial.

El Ministeri de l'Interior encara no ha donat explicacions clares sobre aquest tipus d'operacions.