L'Estat espanyol s'hauria gastat més de mil milions en armament israelià des de l'octubre del 2023

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau xifra en 1.027 milions d'euros les compres en armament que l'Estat espanyol ha fet a Israel des de l'octubre del 2023. Així ho ha donat a conèixer a l'Informe 64 'Business as usual. Anàlisi del comerç d’armes espanyol de 2022-23 i arguments per a un embargament d’armes a Israel'.

Les exportacions d’armes espanyoles el 2022 han augmentat un 24% respecte del 2021, la segona xifra més elevada de l’històric d’exportacions d’armes espanyoles, només superada lleugerament l’any 2017. A més, les úniques dades fetes públiques pel Govern espanyol d’exportació de material de defensa i doble ús del 2023 mostren que només el primer semestre del 2023, les exportacions ja varen assolir la xifra de 1.754 milions d’euros, cosa que fa preveure que en el conjunt del 2023 es podria assolir una xifra rècord d’exportacions realitzades en un any.

Cal posar l’atenció en les exportacions a regions d’alta conflictivitat i tensió política, com és el cas de l’Orient Mitjà, que va ser el destí del 23% de les exportacions de material militar espanyol del 2022, i va assolir un valor de 947,4 milions d’euros i, només el primer semestre del 2023 varen pujar a 334,3 milions €, el 19% del total de les exportacions del període.

Aquest informe també analitza el comerç d’armes entre Espanya i Israel revelant que tot i l’extrema gravetat de l’actuació d’Israel a la Franja de Gaza, les relacions militars entre els dos països s’han mantengut, essencialment, com eren abans del 7 d’octubre del 2023. El novembre del 2023 es varen exportar des d’Espanya 987.000 euros en municions a Israel. Ho va fer Nammo Palencia, la filial de la multinacional noruecfinlandesa Nammo, i les municions són per a l’empresa Elbit Systems, una de les principals proveïdores de l’Exèrcit israelià. Al desembre es varen exportar més municions/projectils, encara que en aquest cas amb la finalitat de ser reexportades a les Filipines.

Les importacions, per la seva banda, no s’han suspès, tal com va reconèixer al febrer la Secretaria d’Estat de Comerç, i és que l’Estat espanyol no ha deixat d’adquirir armament israelià, com feia abans del 7 d’octubre concedint des d’aleshores empreses israelians i les seves filials a Espanya contractes valorats en 1.027 milions d’euros.

Finalment, aquesta publicació estudia la legalitat d’aquestes exportacions i importacions d’armament amb Israel i les possibilitats d’imposar un embargament d’armes a aquest país, plantejant propostes de modificació de la legislació espanyola sobre el control del comerç d’armament.

Podeu consultar l'informe complet aquí.