Universitaris rebutgen la Selectivitat comuna del PP i avisen que pot generar un «greuge comparatiu» entre territoris

La Coordinadora de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques (CREUP) han rebutjat el model d'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat comuna signat per les comunitats autònomes del Partit Popular.

Els estudiants recorden que, el passat primer de juliol, les dotze comunitats autònomes governades pel Partit Popular varen signar un pacte sobre la prova d'accés i admissió a la Universitat que pretén unificar els criteris d'avaluació.

Des de CREUP vetllen per l'accessibilitat i l'adaptació d'aquesta prova a les diferents comunitats autònomes i posen de manifest les diferències entre els diferents territoris «a nivell estructural, socioeconòmic, d'infraestructura i de recursos».

Per això, els estudiants consideren fonamental l'adequació de l'examen a les realitats curriculars «amb l'objectiu d'evitar que aquesta prova degeneri en un greuge comparatiu entre les diferents comunitats autònomes».

Per als estudiants, una avaluació que es basi en els mateixos criteris però que no tengui en compte les diferències autonòmiques «no mesura de manera objectiva i veraç les competències de l'alumnat».

Finalment, destaquen que el Reial Decret 534/2024, de l'11 de juny, pel qual es regulen els requisits d'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau, les característiques bàsiques de la prova d'accés i la normativa bàsica dels procediments de admissió, contempla la possibilitat d'una homogeneïtzació d'aquesta prova, cosa que va contra la postura exposada en el posicionament dels estudiants.

«És per això que instam que aquests aspectes es regulin de manera efectiva, en un document amb categoria de llei, per evitar futures temptatives com les que rebutjam en aquest document», conclouen.