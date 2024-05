Quins són els possibles pactes al Parlament de Catalunya?

Els resultats provisionals indiquen que el Parlament de Catalunya que sotirà d'aquestes eleccions serà una cambra on seran necessaris els acords. Cal recordar que fan falta 68 escons per a assolir la majoria absoluta a la cambra.

Amb el 95% escrutat, el conjunt Junts, ERC i la CUP, que els darrers anys assolia la majoria de la cambra, no suma aquestes eleccions amb 59 escons. No obstant, el possible govern tripartit, que ja va governar entre el 2003 i el 2010, entre el PSC, ERC i Comuns arribaria just a 68. Per una altra banda, encara hi hauria una altra majoria possible: la suma entre el PSC i Junts aconseguiria 77 diputats.

Majoria absoluta en 1a votació i simple en 2a

Una vegada passades les eleccions, el candidat proposat demana la confiança del Parlament de Catalunya i, després d’un debat entre els diferents grups parlamentaris, els 135 diputats han de votar. En aquesta primera votació, el candidat ha d'obtenir la majoria absoluta, és a dir, 68 vots o més, per a ser investit.

Si no s’aconsegueix aquest nombre, es fa una segona votació, dos dies després, en què basta una majoria simple, és a dir, que hi hagi més vots a favor que en contra. Si en aquest cas el candidat tampoc no aconsegueix els suports necessaris, es tramita una nova proposta de candidatura a la presidència, i així successivament.