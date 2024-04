El Congrés d’STEs rebutja les «lleis de concòrdia» impulsades pel PP i VOX

El Congrés d’STES, integrat per 14 delegacions de diferents comunitats autònomes de l’Estat i del qual forma part l’STEI Intersindical, celebrat a Valladolid aquests darrers dies, va aprovar per unanimitat una resolució de rebuig a la proposició de «lleis de concòrdia» impulsades per PP i VOX a diferents territoris de l’Estat. Aquesta iniciativa pretén derogar la Llei de Memòria Històrica, «un fet que constitueix un atac frontal a la memòria democràtica i una manipulació flagrant de la història recent».

La resolució denuncia que es tracta d’una revisió involucionista de les lleis que PP i VOX volen imposar allà on governen i en demana la paralització, ja que «només cerquen una vegada més el silenci i l’oblit».

El ple del Congrés ha manifestat que aquestes iniciatives són «inadmissibles» per diferents motius: «perquè deroguen el reconeixement a les víctimes del franquisme sense cap justificació, pretenen revertir les febles mesures de memòria democràtica implementades, amaguen la brutalitat del règim franquista mentre equiparen la II República amb la Dictadura i la Transició i, finalment, tenen la intenció de fer callar la veritat en impedir l’accés a informació sobre les víctimes i el procés de recuperació», han explicat.

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs defensen que «la concòrdia vertadera no es legisla sinó que es construeix a través del reconeixement de la veritat, la justícia i la reparació; i que cal obrir un judici als crims del franquisme i garantir el dret a la memòria de les víctimes. No és admissible que es reescrigui la història ni tampoc que s'oblidi el patiment de milers de persones».

La resolució acaba exigint a PP i Vox que abandonin aquesta iniciativa i es comprometin amb la veritat, la justícia i la reparació. La memòria de les víctimes del franquisme no es pot silenciar. La lleis de memòria democràtica no cerquen jutjar els repressors sinó reparar el mal causat a les víctimes i garantir que mai més es tornin a repetir atrocitats com les del franquisme; i tothom té dret a conèixer el passat, sense manipulacions.

Finalment, anima la ciutadania a mobilitzar-se en defensa de la memòria democràtica.