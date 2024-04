Podemos veu «insuficient» suprimir les 'Golden Visa' i advoca per limitar la compra d'habitatge a no residents

El portaveu de Podemos al Congrés espanyol, Javier Sánchez Serna, creu que la mesura d'eliminar les 'Golden Visa' és «insuficient» per a combatre l'especulació al mercat immobiliari i considera necessari anar més enllà, limitant la compra d'habitatge a persones no residents a zones tensionades.

Tot i que el portaveu dona suport a eliminar aquests visats per a estrangers que adquireixen un immoble per valor superior als 500.000 euros, Sánchez Serna ha retret que la seva finalitat arriba «amb més d'un lustre de retard», alhora que ha advertit que calen mesures addicionals per a solucionar els problemes en matèria d'habitatge.

Un exemple que Sánchez Serna ha comentat a la roda de premsa del Congrés espanyol aquest dimarts per a «frenar l'especulació» és la Proposició no de Llei que la seva formació va presentar recentment per a limitar la compra d'habitatges a no residents a les Canàries i les Balears. La proposta no va tirar endavant a la Comissió d'Habitatge pels vots en contra de PSOE, PP i VOX.

A més d'aquesta limitació als no residents, el portaveu a la Cambra Baixa ha apostat també per posar límit als lloguers de temporada, regular els lloguers mitjançant l'aplicació de la Llei d'Habitatge i anar «en contra de les socimis», que són grups d'inversió en actius immobiliaris i als quals Podemos s'ha oposat en ocasions reiterades.