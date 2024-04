Armengol informa el Papa de les conclusions del Defensor del Poble sobre la pederàstia a l'Església espanyola

Francina Armengol, presidenta del Congrés espanyol i expresidenta de les Balears, ha aprofitat aquest dissabte l'audiència privada que ha mantingut al Vaticà amb el Papa Francesc per a informar-lo de les conclusions de l'estudi dut a terme pel Defensor del Poble sobre els casos de pederàstia en l'àmbit de l'Església catòlica a l'Estat espanyol. L'entrevista s'ha desenvolupat en el despatx del Pontífex i s'ha perllongat durant una hora, segons ha detallat fonts parlamentàries.



Els abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic han ocupat part de la conversa, tenint en compte que el mateix Papa ha impulsat mesures per a investigar i acabar amb els casos de pederàstia denunciats en diferents països. En aquest context, la presidenta del Congrés espanyol ha compartit amb Francesc les conclusions de l'informe del Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, que, segons ha assenyalat, es debatrà «pròximament en el Congrés».



Precisament, després de la seva última trobada amb Armengol abans de Setmana Santa en la Cambra Baixa, Gabilondo va explicar que continuava a l'espera que el Congrés espanyol posés data a la seva compareixença per a donar compte dels resultats d'una investigació que ja es va presentar públicament el mes d'octubre passat.



Mediació internacional



L'ofensiva israeliana a Gaza, de la qual aquest diumenge es compleixen sis mesos, i la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, també han sortit a col·lació durant la trobada d'Armengol i el Papa. Tots dos han recalcat que la comunitat internacional té «l'obligació de mediar» per a posar fi immediatament a aquests dos conflictes que «s'acarnissen amb la població civil i, especialment, en dones i nens».



Així mateix, Armengol i Francesc han xerrat sobre diversos aspectes de la política europea i han coincidit en la necessitat de reforçar les «polítiques de diàleg» per a acabar amb la crispació en aquest àmbit. Segons ressalten des de l'entorn d'Armengol, tots dos sostenen que aquesta situació de crispació política «només genera desafecció i populisme» i contribueix a allunyar als governs i parlaments de la «política útil que resol els problemes reals de la ciutadania».



Camiseta del Mallorca



En finalitzar la trobada, la presidenta de la Cambra ha lliurat al Papa un llibre que, a través de les fotografies d'Agustí Torres, és testimoniatge de l'obra que l'artista Miquel Barceló va instal·lar en la capella del Santíssim de la Catedral de Mallorca.



A més, Armengol ha explicat al Pontífex que aquest dissabte se celebra la final de la Copa del Rei de futbol que enfronta a l'Athletic de Bilbao amb el RCD Mallorca i li ha lliurat una camiseta del club mallorquí.



L'intercanvi de regals s'ha realitzat en presència de l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, l'exministra d'Educació Isabel Celáa, que ha deixat constància que ella és seguidora de l'equip bilbaí.



Del seu costat, el Papa ha regalat a Armengol diversos llibres amb els seus discursos i encícliques i un sobre l'art al Vaticà. «Ha estat un plaer enorme per a mi, m'emporto un record meravellós», s'ha acomiadat Armengol abans d'abandonar el despatx papal.

Ja sabeu que jo no sóc religiosa, però per arribar al cel tota ajuda és bona, així que ja vos imaginau a què li he demanat al Papa que dediqui les seves oracions d’avui…



Sempre amunt! pic.twitter.com/jhfTy6xxX3 — Francina Armengol (@F_Armengol) April 6, 2024