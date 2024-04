El Govern espanyol confirma l'aprovació del Pla Antitabac després de superar les diferències amb el PP

La ministra espanyola de Sanitat, Mónica García, ha anunciat l'aprovació del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme (PIT) 2024-2027 després de superar les diferències amb les comunitats governades pel PP, recordant que és «un full de ruta» i que caldrà traslladar-lo a «un espai legislatiu».



Si bé abans del començament de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) les comunitats governades pel PP asseguraven que no s'anaven a adherir al Pla, finalment han arribat a un consens i ara el secunden. «Cal reconèixer l'esforç de les comunitats i del propi Ministeri per a cercar el consens, que fins a aquest moment no existia en tots els aspectes», ha assegurat en declaracions als mitjans el conseller de Sanitat de Galícia, Julio García Comesaña.



Així, ha celebrat que «s'han tingut en compte moltes de les al·legacions del PP». Concretament, són dos els aspectes que preocupaven les comunitats governades pels 'peperos'. En primer lloc, l'aspecte econòmic i, en segon lloc, l'aspecte de la regulació dels espais de sense fum. Segons ha confirmat Comesaña, en tots dos aspectes s'ha arribat a un acord amb el Ministeri i es desenvoluparan a través de diferents processos legislatius.



Un d'aquests punts és que s'abordarà amb Hisenda la fiscalitat del tabac per a acostar-se als països de l'entorn espanyol, «amb el compromís del Ministeri i tumbe de les comunitats que part d'aquesta fiscalitat pugui repercutir i tingui un retorn en polítiques de salut».



«Ens semblava que la pujada del preu del tabac havia d'anar sí o sí a la lluita contra el tabac», ha dit Comesaña, encara que aquesta mesura ja s'incloïa en l'esborrany definitiu d'aquest dijous.



En l'aspecte regulador dels espais sense fum, Comesaña ha asseverat que, durant la reunió, s'ha consensuat que «queda pendent al desenvolupament legislatiu corresponent». En aquests mateixos termes s'ha pronunciat García durant la roda de premsa, d'acord també amb l'esborrany final de dijous.



«Per tant, amb aquests dos canvis importants per part de tots en nom del consens de les comunitats del PP, treballarem en el Pla, igual que portem treballant fins ara», ha dit el conseller gallec. «És un dia important per a la lluita contra el tabac i, per descomptat, les comunitats governades pel PP estam satisfetes que el pla reculli tot el que recull», ha assegurat.



Així, ha celebrat que ara el Pla sigui «diferent el quin i el com». El PP ja estava d'acord «amb el quin, però no amb el com». Si bé estaven conformes en la lluita contra el tabac, ha recordat que «tenien algunes discrepàncies» en la forma de «com s'ha abordat la discussió en la Comissió de Salut Pública».



Quant als espais sense fum, Comesaña ha incidit en el fet que s'ha arribat al compromís d'«analitzar-ho, estudiar-ho i veure les iniciatives de les comunitats autònomes que s'han posat en marxa, on no tot és prohibir». «És molt més fàcil per a tots sortir de la reunió sabent que tots estam alineats. Crec que avui és un dia bo i important per a tots», ha conclòs.



Debat obert



Segons la ministra espanyola, ha estat un debat «en termes cordials» perquè estaven «molt d'acord en gairebé tot el pla», ja que «emana de les pròpies comunitats autònomes, de les seves esmenes i del treball que s'ha fet a les direccions de salut pública des de fa molt de temps».



«Després d'haver tingut el debat, hem arribat a l'acord que aquest és un pla amb una coautoria que hem de celebrar. No és un Pla del Ministeri. Ho posa en marxa el Ministeri perquè tenim aquesta capacitat, aquesta competència i aquesta potestat, però l'autoria és de les comunitats", ha assegurat García.



Entre les iniciatives legislatives, García ha recordat que el Pla contempla l'equiparació de la regulació sobre publicitat, patrocini i promoció dels productes relacionats amb el tabac, com els cigarrets electrònics, al tabac tradicional.



Quant als espais sense fum, García ha insistit que es concretaran a través de mesures legislatives. «Els espais concrets, tant públics com privats estaran reglats des de les iniciatives legislatives i del que s'acordi en la legislació», ha asseverat, recordant que en espais privats només tenen potestat per a «donar recomanacions».



En qualsevol cas, García ha assegurat que aquest divendres no es necessitava l'acord de totes le comunitats respecte al pla perquè «no es pot demanar que s'adhereixin a alguna cosa que tindrà un desenvolupament legislatiu».



De fet, malgrat haver donat un termini de 24 hores des del dimecres als diversos territoris de l'Estat perquè comuniquessin si s'annexionaven al Pla, García ha dit que, com més del 94% dels canvis proposats s'han assumit des del ministeri, els territoris «s'han adherit des del moment en què han treballat en això».



La ministra també ha anunciat la seva intenció de posar en marxa la bateria legislativa «com més aviat millor». «No podem parlar en el buit sense saber de quins espais estam parlant, sense saber la fiscalitat o en què es materialitzarà», ha subratllat García.