Juanjo Ferrer demana al Senat que s'agilitzin els tràmits perquè els immigrants puguin accedir al mercat laboral

El senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha presentat una moció que es debatrà pròximament al Senat espanyol, en la qual proposa diverses mesures per a millorar les condicions de vida de la població immigrant a les nostres illes. Ferrer demana agilitzar els tràmits per a facilitar-los els permisos de residència i treball i que d'aquesta manera puguin incorporar-se al mercat laboral que, en aquests moments, a Eivissa i Formentera té un important problema de falta de mà d'obra. El senador també exigeix que es garanteixi l'assistència sanitària universal i gratuïta i que determinats ajuntaments -a Eivissa les associacions d'immigrants concreten les seves queixes contra Santa Eulària- deixin de posar traves als empadronaments.

Ferrer defensarà al Ple del Senat espanyol que es posin en marxa mesures per a combatre la situació de precarietat i vulnerabilitat d'una bona part de la població migrant que es troba a Eivissa i Formentera. El senador ha mantingut diverses reunions amb associacions d'immigrants i, segons les dades facilitades per aquestes entitats i per les mateixes administracions públiques, només a la ciutat d’Eivissa un 30% de la població estrangera podria trobar-se sense papers.

El senador denuncia a la moció la progressiva escalada de preus de l'habitatge, que ha obligat a persones que treballen a viure en una situació de semimarginalitat, compartint habitacions o residint en autocaravanes. Aquesta problemàtica afecta especialment la població nouvinguda, en molts casos sense feina o treballant de forma precària, sense contracte de treball.

D'altra banda, cal destacar que en aquests moments a Eivissa i Formentera hi ha un problema de falta de treballadors, sobretot al sector turístic i en temporada.

Segons l’Asociación de Paraguayos en las islas de Eivissa y Formentera, l'única que ha realitzat un cens documentat dels seus nacionals, la meitat de les 5.000 persones d'aquest país que resideixen a les nostres illes no tenen permís de residència i treball. La primera passa per a obtenir-lo és empadronar-se, però s'estan trobant que alguns ajuntaments els endarrereixen de forma indeguda els tràmits o els cobren una taxa abusiva. Segons denuncien, aquesta problemàtica es repeteix especialment amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, que asseguren posa moltes dificultats per a empadronar població estrangera. Aquesta situació provoca, a més a més, que tinguin problemes per a accedir a la targeta sanitària i a rebre una atenció mèdica adequada. Per aquest motiu, Ferrer reclama al Govern d'Espanya que posi en marxa inspeccions per a garantir que els ajuntaments apliquen la llei.

Per tots aquests motius, el senador d’Eivissa i Formentera demana modificacions en la legislació d'Estrangeria que permetin «acabar amb la precarització i la vulnerabilitat a què es veuen sotmeses les persones migrants facilitant el permís de treball i residència en el termini més curt possible». La primera passa és «facilitar l'empadronament efectiu de les persones migrants esmentades, establint a aquest efecte protocols de compliment obligat per a les administracions municipals, així com inspeccions sobre el compliment efectiu de la normativa».

D'altra banda, Juanjo Ferrer reclama que s'ha de garantir «l'assistència sanitària universal i gratuïta amb independència de la situació administrativa de la persona migrant».

Finalment, demana que s'incrementin els recursos humans de les Oficines d'Estrangeria i, especialment, de la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Eivissa i Formentera.