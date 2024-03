Quinze organitzacions ecologistes presenten una proposta de protecció marina a la ministra Ribera

Continuar amb el compromís i doblar els esforços per a aconseguir la protecció efectiva del 30% del Mediterrani de l'Estat espanyol per a 2030. És el reclam de quinze organitzacions ecologistes en el document que han presentat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD). La vicepresidenta tercera i ministra pera a la Transició Ecològica o el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assistit a la reunió, juntament amb la directora general de Biodiversidat Boscos i Desertificació, María Jesús Rodríguez de Sancho, i el subdirector general de Biodiversitat Terrestre i Marina, Fernando Magdaleno.

Representants de les entitats mediambientals medioambientales ANSE, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Fundació Marilles, GEN-GOB, GOB Mallorca, GOB Menorca, Greenpeace, OceanCare, Oceana, Save the Med, SEO/BirdLife, Tursiops, Vell Marí i WWF s'han reunit amb el MITERD per a reconèixer els avanços aconseguits fins a la data, amb un 21% de superfície marina protegida, i insistir en la importància que l'Estat avanci en el compliment dels seus compromisos internacionals per a protegir el medi marí.

Durant la reunió, representants de les diferents organitzacions han insistit en la importància dels espais marins protegits (EMP) per a la conservació de la mar Mediterrània: «És urgent que Espanya compleixi amb els acords internacionals de protecció del medi marí. Aquests acords estableixen la necessitat d'aconseguir un 30% dels mars sota protecció i gestió eficaces, així com garantir que el 10% de la mar quedi sota protecció estricta, lliure d'activitats antròpiques que puguin comprometre la seva salut ambiental», han indicat.

Així mateix, han subratllat la importància que el Ministeri elabori plans de gestió ambiciosos i participatius i que destini «els recursos necessaris per a la seva implementació de manera que aquesta protecció sigui real i efectiva».

La proposta 'Acord marí entre organitzacions ambientals per a la protecció d'un 30% del Mediterrani espanyol' inclou accions per a garantir una gestió adequada dels espais marins protegits (EMP). El document insisteix en la importància d'elaborar i implementar plans de gestió efectius i subratlla la necessitat de designar noves zones protegides i assignar els recursos necessaris per a identificar nous enclavaments de biodiversitat addicionals més enllà del 30%, si fos oportú.

El document també detalla accions per a la restauració d'ecosistemes i la recuperació d'espècies vulnerables. Per això, entre els objectius proposats estan el desenvolupament, publicació i implementació dels plans de recuperació d'espècies vulnerables o en perill d'extinció com l'escat (Squatina sp), la nacra (Pinna nobilis), el virot petit (Puffinus mauretanicus) o la tortuga babaua (Caretta caretta).

Cal destacar que alguns d'aquests plans estan en procés de tramitació, la qual cosa demostra el compromís actiu de totes les parts interessades en la conservació de la biodiversitat marina.

Les organitzacions remarquen que la protecció només serà efectiva si compta amb els recursos necessaris per a garantir una gestió adequada d'aquests espais, a més d'un seguiment i una vigilància eficaç. Sense oblidar la divulgació dels valors dels EMP entre la població per a conscienciar i implicar en la seva protecció, sol·liciten que el 2030 tots els EMP designats fins a 2025 disposin de plans de gestió aprovats o revisats i amb objectius ambiciosos i mesures concretes.

Entre altres mesures, l'acord proposa actuacions per a minimitzar l'impacte de les captures accidentals en arts de pesca, la pesca d'arrossegament i la pesca fantasma; adoptar mesures per a reduir el soroll submarí produït pel trànsit marí i altres activitats civils i militars; prendre mesures eficaces que evitin la mort de les balenes i altres espècies de fauna marina per culpa de les col·lisions amb vaixells o millorar la qualitat de les aigües costaneres, perseguint l'abocament zero i millorant els sistemes de sanejament.

Por últim, la proposta insisteix en apostar per una governança participativa per a la designació, elaboració, posada en marxa i avaluació dels plans de gestió dels espais marins protegits com a base metodològica per a aconseguir els objectius de protecció i conservació.

Una gran biodiversitat amenaçada

La doble crisi actual –climàtica i de pèrdua de biodiversitat– suposa una greu amenaça per a la mar Mediterrània. Amb més de 17.000 espècies marines (el 18% de les conegudes a tot el món), el Mediterrani és una de les zones amb més biodiversitat del planeta. Però també és una de les més amenaçades. Les temperatures mitjanes de tota la conca ja estan 1,5 °C per damunt del nivell preindustrial i el declivi dels seus ecosistemes, com les prades de plantes marines, ja és una realitat.

El Mediterrani també és una mar que pateix grans impactes derivats del turisme massificat, de l'intens trànsit marítim o del creixement urbanístic del litoral i és un dels més sobreexplotats del món. Així mateix, prop de 150 milions de persones viuen i depenen d'aquesta mar.

El document presentat parteix de la convicció que les polítiques ambientals proposades seran fonamentals per a «establir les bases d'un futur en què el Mediterrani prosperi i pugui continuar sent una font de vida, benestar i cultura per a la nostra societat».