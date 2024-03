[VÍDEO] Terroristes de Falange es reuneixen al teatre Goya de Madrid i amenacen els demòcrates entre salutacions nazis i el 'Cara al sol'

El teatre Goya de Madrid va acollir una trobada de feixistes on hi varen participar alguns terroristes d'extrema dreta i militants d'organitzacions com La Falange, Falange Española de las JONS, Hermandad de la Vieja Guardia i la nacionalsocialista España 2000.

El pretext que va reunir tota aquesta guarda era la celebració del 90 aniversari de la unió (per un decret de Franco) de Falange Espanyola i les Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

Els partits i organitzacions que es consideren hereves del falangisme inclouen l'aniversari de la fusió de Falange Espanyola i les JONS en el seu calendari anual de commemoracions.

Durant la trobada falangista a Madrid s'ha homenatjat diversos exdirigents falangistes i s'han proferit amenaces contra els demòcrates que ells anomenen 'separatistes'. L'acte es va cloure amb els assistents cantant l'himne feixista espanyol 'Cara al Sol'.

Cal recordar que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 indica que «les convocatòries d'actes, campanyes de divulgació o publicitat que per qualsevol mitjà de comunicació pública, en forma escrita o verbal, en els seus elements sonors o en les seves imatges, incitin a l'exaltació personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra o de la Dictadura, dels seus dirigents, participants en el sistema repressiu o de les organitzacions que van sustentar al règim dictatorial, quan comporti descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars».