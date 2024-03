Acció Cultural del País Valencià demana al PP que abandoni l’agenda antivalenciana de VOX

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) demana al Partit Popular (PP) que abandoni l’agenda antivalenciana de VOX a Castelló de la Plana i Alacant: «Volem expressar la nostra més profunda consternació i indignació davant del rebuig dels governs de Castelló de la Plana i Alacant a sumar-se a la iniciativa de l’Any Estellés, en la qual es pretenia commemorar el centenari del naixement d’un dels poetes i escriptors valencians més importants del segle XX, Vicent Andrés Estellés».

L’Ajuntament d’Alacant i Castelló de la Plana varen reiterar el menyspreu cap a la cultura i llengua pròpies en rebutjar l’aprovació d’una declaració institucional que hauria recordat i celebrat la figura de Vicent Andrés Estellés. Aquesta acció s’afegeix a la llarga llista d’ocasions en què les localitats dirigides per forces polítiques de dreta i extrema dreta han vetat propostes que destaquen la contribució d’escriptors, músics i figures destacades que han utilitzat el català com a llengua vehicular en la seva obra.

«Amagar els nostres escriptors no farà que la gent els oblide; al contrari, l’omissió d’una figura tan destacada com Estellés només serveix per a ressaltar la ignorància i els intents constants de negar la nostra història i cultura. Vicent Andrés Estellés, amb la seua prolífica obra, és reconegut com el gran poeta valencià del segle XX, i no reivindicar-lo és una mostra flagrant d’ignorància i menyspreu cap a la riquesa de la nostra herència cultural», assenyalen.

A més, han volgut subratllar que «no és una qüestió d’ideologia política ni partidista»: «El problema del Partit Popular és deixar-se arrossegar per VOX cap a postulats antivalencians allà on governa conjuntament amb la ultradreta. I per això demanem al Partit Popular que pense les seues postures sobre celebrar l’Any Estellés a Alacant i Castelló de la Plana».