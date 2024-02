La Justícia Espanyola continua enfangant-se: ara acusa de «terrorisme» Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg

La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat per unanimitat obrir una causa per investigar el president Carles Puigdemont i el diputat Ruben Wagensberg per delictes de terrorisme en el cas Tsunami Democràtic.

Es declaren competents perquè tots dos investigats són aforats: Puigdemont, com a europarlamentari de Junts, i Wagensberg, com a diputat al Parlament. En queden exclosos els altres deu investigats.

El tribunal ha entès que el terrorisme és un fenomen que no és estàtic i que, per tant, el legislador també ha d'ampliar l'espai penal dels comportaments que castiga.

A més, apunta que el tipus d'accions que s'investiguen «no hi ha dubte» que coincideix «amb exactitud» amb les accions que freqüentment es varen fer durant anys al País Basc.

En la resolució, signada entre d'altres pel jutge Manuel Marchena, dedica un apartat a la participació de Puigdemont. Subratlla que «des del principi» va estar informat de la constitució de Tsunami Democràtic, que descriu com a «grup organitzat per a la subversió de l'ordre constitucional i la desestabilització greu de les institucions democràtiques, que impedia als poders públics complir les seves resolucions».

Entre altres arguments, afirma que no és necessari provar l'ordre de cometre delictes concrets, ni tampoc que volgués que els «actes il·lícits» es cometessin, sinó que n'hi ha prou --diu el tribunal-- de demostrar que «el dirigent coneixia l'aparell de poder organitzat i les seves activitats il·lícites i va decidir continuar-les».

Per tot plegat, conclou que «en una organització delictiva, els homes que hi ha al darrere i ordenen delictes amb comandament autònom, quan es poden evitar, en poden ser responsables» fent servir altres persones per executar-los.

Pel que fa a Ruben Wagensberg, el Suprem destaca que, suposadament amb el pseudònim Konan, va participar en diferents converses de grups de l'aplicació de missatgeria Wire per organitzar accions de Tsunami, com la protesta a l'aeroport del Prat.

En contra de la Fiscalia

Amb aquesta decisió, el Suprem adopta com a vàlida l'exposició de motius del magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón i, per tant, tira el cas endavant, tot i que la setmana passada la Fiscalia del Suprem rebutjava investigar Puigdemont per terrorisme.

En l'informe final, assegurava que la investigació del jutge Manuel García-Castellón es basa en «conjectures» i no en una «investigació suficient» per acreditar aquest delicte. El dictamen definitiu d'Ángeles Sánchez Conde, número dos de la Fiscalia General de l'Estat i tinenta fiscal del Suprem, s'oposava així a les tesis dels fiscals conservadors, que són majoria al Suprem.

Segons ha informat l'alt tribunal, s'ha designat com a instructora la magistrada Susana Polo, que ara haurà de citar a declarar Puigdemont i Wagensberg.

Puigdemont: «Només falta que em surti un compte secret a Panamà»

Just després de saber la seva imputació per terrorisme al Tribunal Suprem, Carles Puigdemont ha ironitzat al seu compte de la xarxa X dient que ja només li falta ser acusat de tenir un compte bancari a Panamà.

Aquest dijous, un diari digital també l'acusava d'haver rebut un Rolex de 7.000 euros com a regal d'una empresa que organitzava actes de Tsunami Democràtic. Puigdemont assegura que «el màtrix» judicial espanyol prefereix una bona imputació a la realitat dels fets.