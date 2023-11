L'extrema dreta demana la derogació de tota normativa que prioritzi l'ús del català, el gallec i el basc sobre l'espanyol

El grup d'extrema dreta VOX ha demanat al Congrés espanyol derogar qualsevol normativa estatal o autonòmica que prioritzi l'ús del català, el gallec o el basc per damunt de l'espanyol i actuar per a «revertir la relegació del segon en aquelles comunitats on la discriminació ja existeixi».

Així ho ha fet una Proposició no de Llei registrada aquest dijous a la Cambra Baixa, orientada, segons explica la formació, a «garantir l'ús de l'espanyol, com a llengua comuna de tots, davant dels atacs d'índole separatista perpetrats a regions espanyoles» i, que, clarament vol arraconar les llengües pròpies de diferents territoris de l'Estat.

En el text, l'extrema dreta afirma que «les forces separatistes s'estan servint de les lleis regionals per a obstaculitzar la promoció i el desenvolupament de l'espanyol», cosa que a parer seu té «conseqüències negatives per a la igualtat i la convivència pacífica entre els espanyols». Així, VOX considera que la defensa de la «igualtat» i la «convivència» exigeix acabar amb els drets lingüístics dels ciutadans no castellanoparlants de l'Estat.