Vicenç Vidal (Sumar MÉS) no assistirà a la cerimònia de jura de la Constitució espanyola de Leonor de Borbón

El diputat de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, ha anunciat que no assistirà a la cerimònia de jura de la Constitució espanyola de Leonor de Borbón, el 31 d'octubre.

«Aspir a canviar el model d'Estat perquè sigui una República i el que passarà el dia 31 és un pas més per perpetuar l'herència de la Monarquia», explica Vidal. «Vull que el Cap de l'Estat es triï de manera democràtica i no se'ns imposi per una herència», remarca el diputat.

ERC, Junts, Bildu i el BNG tampoc no hi assistiran

ERC, Junts, Bildu i el BNG no enviaran cap representant a la cerimònia de jura de la Constitució espanyola de Leonor de Borbón.

Sobre això, ERC justifica la decisió amb l’argument que la Monarquia espanyola és una institució «caduca i corrupta i que hauria de desaparèixer». Junts defensa que es van trencar tots els ponts amb la Corona espanyola arran del 2017. Bildu, per la seva banda, remarca que no reconeix la Corona espanyola, ni la seva legitimitat, ni el paper que alguns li atorguen. Finalment, el BNG entén la Monarquia com una estructura de l’Estat espanyol «imposada pel franquisme i, per tant, hereva, a més de ser una institució anacrònica i, en el cas espanyol, corrupta».