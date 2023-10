ERC, Junts, Bildu i el BNG confirmen l'absència a la cerimònia de jura de la Constitució espanyola de Leonor de Borbón

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) han confirmat que no enviaran cap representant a la cerimònia de jura de la Constitució espanyola de Leonor de Borbón davant les Corts Generals que tendrà lloc el proper 31 de octubre al Congrés.

Aquestes formacions polítiques no solen participar de cap acte relacionat o amb presència del Cap de l'Estat i, de fet, en els darrers temps no han acudit a cap de les rondes de consultes que Felipe VI ha convocat per a cercar candidat a la Presidència. Tampoc no ho feien amb Juan Carlos I.

I, en aquesta ocasió, no serà diferent, segons han confirmat fonts d'aquests partits, que aquests dies estan immersos en les negociacions amb el PSOE per a intentar reeditar un Govern de coalició amb Pedro Sánchez al capdavant.