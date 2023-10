Sumar presenta un informe legal sobre com podria ser l'amnistia

La formació política Sumar ha presentat a l'Ateneu Barcelonès un informe legal sobre com podria ser l'amnistia. Un text, segons la mateixa formació, que no és definitiu i només vol ser un punt de partida en la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez.

L'acte d'aquest dimarts al vespre a la capital ha comptat amb la presència de la plana major de Sumar i dels Comuns, amb la vicepresidenta Yolanda Díaz i de Jaume Asens al capdavant, així com diversos juristes que han participat en la redacció del dictamen.

El text encarregat per Sumar proposa una llei d'amnistia que inclogui totes les persones que tenen causes vinculades a la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya, entre el 2013 i el 2023, així com els policies que van intentar impedir el referèndum de l'1 d'Octubre, sempre que no hagin comès delictes de tortura o contra la integritat moral.

El dictamen defensa la constitucionalitat d'una llei d'amnistia i la necessitat política de posar les bases per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

A més, assegura que serà una continuació de la reforma del Codi Penal que va eliminar el delicte de sedició i que obrirà una nova fase que allunyi el conflicte català dels tribunals.

Tot i això, aquest punt de partida no té el suport del PSOE, que ja ha dit que no és la seva aposta, mentre que Junts sí que ha qualificat de bona la via que planteja.