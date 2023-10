Victòria judicial de Puigdemont contra El Confidencial: «És la primera sentència espanyola en sis anys que em dona la raó»

Carles Puigdemont ha anunciat aquest diumenge una victòria judicial contra el digital El Confidencial. «Ha costat i no m’ho esperava, però vet aquí la primera sentència espanyola en sis anys que em dona la raó davant de les manipulacions i falsedats que busquen perjudicar-me».

El digital va acusar els diputats de Junts per Catalunya d'haver desviat els diners recollits de la lluita contra els efectes de la Covid al compte de Puigdemont. Un jutjat de Pozuelo de Alarcón ha reconegut que la publicació tenia «una clara i indubtable interpretació, de contingut perjudicial i que desqualifica el demandant».

El diari va publicar ahir una rectificació. Amb aquest precedent, Puigdemont ha expressat que confia «que d'altres demandes que tinc presentades també prosperin. No podré evitar que tantes falsedats no tinguin efectes en l’opinió pública espanyola, però sí que no penso deixar-les passar sense lluitar-hi i poder posar en evidència les males pràctiques. Per desgràcia, molts mitjans espanyols no s’adrecen a lectors sinó a votants. I aquesta perspectiva els distorsiona completament».