L'extrema dreta es querella contra Armengol per permetre l'ús del català, el gallec i el basc al Congrés

El partit d'extrema dreta VOX ha presentat aquest dimecres davant la Sala Penal del Tribunal Suprem una querella contra la presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, per prevaricació per permetre l'ús del català, el gallec i el basc sense estar encara aprovada la reforma del Reglament pertinent.

La reforma del Reglament del Congrés que ara permet la utilització del gallec, el basc i el català en seu parlamentària va ser aprovada dijous passat, però a les sessions plenàries en què es debatia la mateixa els diputats ja varen poder triar la llengua en què es varen expressar.

L'extrema dreta sol·licita al Tribunal Suprem que interrogui Armengol, que se sol·liciti el Diari de Sessions d'aquell dia, el 19 de setembre; i la còpia total d'expedient, és a dir, la proposició inicial i informes tècnics i jurídics que es varen posar a disposició de la Presidència del Congrés i de la Mesa del Congrés i de tots els diputats en la tramitació de la reforma.

A més, el partit d'Abascal ha demanat la còpia de l'acord adoptat per la Presidència del Congrés o la Mesa autoritzant l'ús de totes llengües oficials en aquella sessió plenària i la resolució o les resolucions per les quals es va ordenar la contractació del servei material i personal de traducció, còpia dels contractes subscrits amb tercers per a l'adquisició del material i la contractació d'intèrprets, certificat de disposició pressupostària, factures emeses al Congrés i ordres de pagament.

Finalment, sol·licita que s'oficiï la Mesa del Congrés a donar compte de la infracció del Codi de Conducta per part de la presidenta.