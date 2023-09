[VÍDEO] El portaveu del PP utilitza l'eusquera per dir que el seu partit rebutja l'ús de les llengües cooficials al Congrés

El portaveu del PP, Borja Sémper, va dir el passat dilluns que «no farien el canelo» utilitzant les llengües cooficials al Ple del Congrés. Aquest dimarts, no obstant això, ha usat l'eusquera durant la seva intervenció.

#EnDirecto | Borja Sémper (PP) realiza parte de su discurso en euskera un día después de decir que su partido no utilizaría las lenguas cooficiales para "no hacer el canelo" pic.twitter.com/rt2qxqvBtc — Europa Press (@europapress) September 19, 2023

Les crítiques de Sémper s'han dirigit sobretot al PSOE «per canviar d'opinió amb l'ús de les llengües», i ho ha atribuït al «pagament polític» de la investidura de Pedro Sánchez.

El portaveu també ha criticat l'«obsessió» dels altres grups amb el PP i amb el seu president, Alberto Núñez Feijóo, de qui ha subratllat que «parla dos idiomes, el castellà i el gallec, i quan va presidir la Xunta de Galícia va establir polítiques lingüístiques sense caure en la confrontació».

Sémper ha demanat que no s'usin les llengües «com una arma d'enfrontament entre espanyols» i ha criticat que hi hagi parts de l'Estat espanyaol en les quals «s'exclou als qui no les parlen».

El president de la formació d'ultradreta Vox, Santiago Abascal, ha arremès contra el portaveu del PP per haver utilitzat l'eusquera en el seu discurs: «M'ha sorprès que es cridi canelo a si mateix».