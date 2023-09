El 93% dels nostres lectors es mostren favorable al fet que es pugui parlar català, gallec i basc al Congrés espanyol

Clara majoria. El 93,6% dels nostres lectors estan d'acord que es pugui parlar català, gallec i basc al Congrés espanyol i consideren que és «una passa més cap a la normalitat». Per contra, només el 6,4% no hi estan d'acord i consideren que «la llengua que s'hi ha de parlar és només el castellà».

El Congrés espanyol ja ha començat els tràmits per a permetre parlar català, gallec i basc a la cambra. Aquesta mesura forma part de l'acord de les forces progressistes i sobiranistes que va permetre investir Francina Armengol presidenta del Congrés.

Així, els diputats sobiranistes i independentistes ja podran utilitzar la llengua pròpia en les seves intervencions, un fet que es reclamava des de fa anys. La mesura, tot i arribar tard, almenys servirà per reflectir la diversitat lingüística de l'Estat espanyol.

Però no tothom hi està d'acord. La dreta i l'extrema dreta ja han mostrat el seu desacord amb la mesura i han defensat clarament el supremacisme castellanista. Consideren la mesura una cosa «ridícula» que divideix els ciutadans. Aquesta mateixa setmana el PP ha carregat durament contra la iniciativa.

Sigui com vulgui, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, hi ha una àmplia majoria favorable a utilitzar les llengües cooficials al Congrés espanyol. Una passa cap a la normalitat lingüística i democràtica.