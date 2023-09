El PP ressuscita els seus fantasmes del passat i torna a promoure mobilitzacions «contra els catalans»

El PP torna als temps en que els seus militants recollien signatures «contra els catalans». Aquest dimarts José María Aznar va donar el sus a la nova cacera de bruixes que en aquest cas té com a pretext la suposada llei d'amnistia que s'està elaborant.

Aznar no va triar el lema a la babalà, i va afirmar que «cal tornar a cridar «'Basta ya!'», tot ressuscitant el lema creat pels serveis d'intel·ligència espanyols per mobilitzar la ciutadania espanyola contra l'organització armada basca ETA.

«Espanya acumula energia cívica, institucionalitat i massa crítica nacional per impedir que aquest projecte de desconstrucció constitucional i de dissolució nacional es materialitzi», continuava. I aquest és exactament el text de la piulada que ha fet aquest dimecres Isabel Díaz Ayuso, que també ha anunciat que assistirà a la manifestació que l'organització sufragada amb fons reservats de l'Estat, autodenominada 'Societat Civil Catalana' ha convocat a l'octubre a Barcelona per protestar per una suposada futura amnistia.

Mobilitzacions a Espanya

L'anticatalanisme no només es manifestarà a Barcelona, també ho farà a Espanya. «No només utilitzarem instruments polítics, sinó també instruments de mobilització social, perquè la societat ho demana», ha afirmat la secretària general del PP, Cuca Gamarra, abans d'anunciar que la seva formació impulsarà «un gran acte» a Madrid abans del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo.

La crida dels catalanòfobs a una mobilització de la ciutadania arriba dos anys després de la manifestació que es va fer a la plaça Colón de Madrid en contra dels indults i quatre anys després de la protesta que va reunir Casado, Abascal i Rivera en contra de situar un relator a la taula de diàleg entre els governs espanyol i català, una figura, la del relator, que no va arribar a concretar-se i que ara podria tornar a tenir un paper a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.