L'informe del CJE dona a les Illes Balears el tercer lloc en emancipació juvenil, però amb xifres molt inferiors a la mitjana europea

L’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut espanyol ha publicat el seu informe sociològic semestral sobre les principals estadístiques en matèria de vivenda i emancipació, en l'àmbit de l'estat espanyol, llur objectiu és oferir un seguiment d'alguns elements relacionats amb l'accés de les persones joves d'entre 16 i 34 anys a l'ocupació, l'habitatge i les seves condicions de vida.

Segons el darrer informe emès pel CJE, el percentatge de persones joves que emancipades s'ha estancat a una xifra lleugerament superior al mínim històric a què es va arribar al darrer trimestre de 2021. Així, després de dos semestres de lleugeres pujades en la taxa d'emancipació juvenil, al segon semestre de 2022 el percentatge de persones joves a Espanya que viuen fora de la llar familiar és del 15,9% de tota la població jove, una xifra que no arriba a la meitat de la mitjana de la Unió Europea, que s'ha establert en un 31,9%. De fet, l'edat mitjana estimada d'emancipació es troba als 30,3 anys.

El CJE ho atribueix a «la falta d'acció política i la gran especulació al mercat de l'habitatge», i conclou que, en termes relatius, la joventut a Espanya no s'emancipa." La xifra d'aquest segon trimestre de 2022 és la més alta de les dues darreres dècades. Aquest període s'ha caracteritzat per l'endarreriment al ritme de creació de llocs de treball i per una escassa incorporació de persones joves al mercat de treball. D'altra banda, els lloguers han pujat un 7,6% respecte de 2021, de manera que, segons l'anàlisi del CJE, és gairebé impossible que una persona jove pugui emancipar-se a un habitatge de lloguer sense sobreendeutar-se.

La capacitat d'emancipar-se de les persones joves de les Illes Balears ha anat augmentat al llarg de 2022, de manera que al mes de desembre, el 18,6% dels joves ja residien fora de la llar familiar. Així, les Illes se situen en el tercer lloc pel que fa a les taxes d'emancipació a Espanya. Aquest avanç de l'autonomia residencial s'ha donat malgrat que, només en un any, el preu mitjà de compravenda d'habitatge a les Illes ha augmentat un 5,91%. Això, acompanyat de la pujada dels tipus d'interès, suposa que una persona ha de destinar el 99,8% del seu salari net a adquirir un habitatge lliure.

Respecte del mercat de treball, al marge de l'estacionalitat característica de les Illes, l'any 2022 s'ha tancat el 42,0% de totes les persones joves treballant, la xifra més gran d'ençà de 2019. D'altra banda, les Illes són la comunitat autònoma amb menys persones joves amb contractes temporals, la tercera amb menor subocupació, i l'impacte de la sobrequalificació és mínim.