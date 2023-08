El Govern espanyol assegura que no rebutja l'ús de totes les llengües oficials al Congrés, però diu que generaria «dificultats»

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern espanyol en funcions, Isabel Rodríguez (PSOE), ha assegurat aquest dijous que no rebutgen la possibilitat d'habilitar l'ús de les llengües oficials diferents del castellà, al Congrés espanyol, com reclamen les organitzacions de la societat civil i els partits sobiranistes i ara també Sumar.

No obstant això, ha justificat que no ho duen a terme per les «dificultats» que comportaria posar en pràctica aquesta justa reivindicació.

Demanada sobre si després de la negativa que ha mostrat fins ara el PSOE a modificar el Reglament del Congrés per a regular l'ús del català, el gallec i el basc, creu que en la nova legislatura es podria avançar en aquesta matèria, però ha remarcat: «Les llengües han d'utilitzar-se a qualsevol espai sabent les dificultats que després té la seva aplicació pràctica».

Cal recordar que aquest és un tema que ha dut molta polèmica per la contínua censura que pateixen els diputats que intenten expressar-se en la seva llengua pròpia, diferent del castellà, a qualsevol de les dues cambres de l'Estat espanyol.

No obstant això, aquesta censura no només la patim a les cambres espanyoles sinó que també ocorr al Parlament Europeu pel fet que el Govern espanyol no hagi sol·licitat mai que el català esdevengui llengua oficial de la Unió Europea.