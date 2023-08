El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a diverses aerolínies per cobrar l'equipatge de mà

La Subdirecció General d'Inspecció i Procediment Sancionador del Ministeri de Consum ha obert expedient sancionador a diverses aerolínies per cobrar de l'equipatge de mà denunciat per Facua-Consumidors en Acció des del 2018. Cinc de les companyies expedientades són Ryanair, Vueling, Easyjet, Eurowings i Voloteja.

Després de denunciar els fets davant diferents autoritats de consum autonòmiques, Facua els va traslladar al Ministeri fa dos anys. Consum també ha expedientat les companyies aèries per no permetre pagaments en metàl·lic als aeroports i per la imposició del pagament d'una tarifa a menors i persones dependents per viatjar asseguts al costat dels seus acompanyants.

Facua va interposar la primera denúncia davant del Ministeri per cobrar l'equipatge de mà l'octubre del 2021, concretament contra Vueling. Anteriorment, el 2018, ja havia denunciat Ryanair i Wizzair davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per aquest motiu, sense que cap dels dos organismes li comuniqués cap tipus d'actuació al respecte.

L'associació també denuncia aquestes irregularitats des de fa cinc anys davant de diferents autoritats autonòmiques de consum. Una n'és la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears. «Recentment, aquesta institució s'ha inhibit a favor del Ministeri de Consum perquè obri expedients sancionadors contra les aerolínies, de manera que la quantia de la multa sigui ponderada pels beneficis il·lícits obtenguts a nivell nacional», remarca Facua.

El març del 2021, les Balears varen decidir obrir expedient sancionador a Ryanair per aquestes pràctiques com a conseqüència de la denúncia interposada per Facua tres anys enrere. L'abril del 2022, n'obrí un altre a Vueling després d'una altra denúncia de l'associació. Posteriorment, va expedientar també Easyjet i Volotea. Però enguany, ha decidit arxivar tots aquests expedients sancionadors perquè sigui el Ministeri qui multi.

El Ministeri de Consum té potestat sancionadora des del maig del 2022, com a conseqüència d'una modificació de la llei general per a la defensa dels consumidors introduïda arran de reivindicacions històriques de Facua i que va traslladar el ministre Garzón com una de les qüestions prioritàries a les polítiques de consum a l'inici de la legislatura.

Què diu la llei

En les seves denúncies davant el Ministeri i les autoritats autonòmiques de consum, Facua argumenta que el cobrament per l'equipatge de mà vulnera tant la legislació del sector aeri com la de defensa dels consumidors.

Així, l'associació adverteix que incompleix la Llei de Navegació Aèria, on s'estableix que el transportista «estarà obligat a transportar de forma gratuïta a cabina, com a equipatge de mà, els objectes i embalums que el viatger porti amb si». Només contempla com a excepcions «raons de seguretat, vinculades al pes o a la mida de l'objecte en relació amb les característiques de l'aeronau».

De la mateixa manera, l'article 82 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, recull com a clàusules abusives totes aquelles «estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no consentides expressament que causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i les parts que es derivin del contracte», així com aquelles que «limiten els drets del consumidor i usuari», «determinin la manca de reciprocitat en el contracte» i «resultin desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del contracte», entre d'altres.

Les multes

El Ministeri de Consum ha emès un comunicat en què recorda que les infraccions per les quals ha expedientat les aerolínies es poden arribar a considerar com a infraccions greus o molt greus, i sancionar-se amb multes d'entre 10.001 i 100.000 euros, en el cas de les greus, i entre 100.001 i 1.000.000 euros, en el cas de les molt greus.

En el cas que el benefici il·lícit obtengut per les pràctiques infractores superés aquestes quantitats, adverteix Consum, les sancions que s'imposin podrien assolir fins a entre quatre i sis vegades el benefici il·lícit obtengut, per a les infraccions greus, i entre sis i vuit vegades el benefici il·lícit obtengut, en el cas de les molt greus.