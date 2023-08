El Ministeri de Consum anuncia el primer expedient sancionador a un festival: el Reggaeton Beach Festival

Després de les denúncies presentades per Facua-Consumidors en Acció, el Ministeri de Consum ha incoat el primer expedient sancionador a l'empresa DQG Norte, AIE, organitzadora del Reggaeton Beach Festival, que té lloc a 11 ciutats de l'Estat espanyol.

Facua va denunciar l'empresa davant les autoritats de protecció als consumidors autonòmiques per impedir l'accés als recintes amb menjar i beguda. Atès que les irregularitats tenen lloc a diferents comunitats, el ministeri d'Alberto Garzón ha assumit la potestat sancionadora de què es va dotar amb una reforma recent de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

L'empresa objecte de l'expedient sancionador inclou com a clàusula obligatòria la prohibició expressa d'entrada al recinte del festival amb menjar o beguda de l'exterior, els assistents poden ser registrats i, si escau, denegar-los l'entrada per aquest motiu.

Cal recordar que, després de la denúncia de Facua-Consumidors en Acció, la Direcció General de Consum de les Illes Balears va iniciar l'any passat un expedient sancionador contra la promotora del Reggaeton Beach Festival, que es va celebrar a Inca, per impedir l'accés amb menjar i beguda de l'exterior al recinte on se celebrava l'espectacle.

Sanció provisional d'11.000 euros

Després d'analitzar la denúncia presentada per l'associació, la resolució de les Balears, signada pel director general de Consum, Félix Alonso, assenyalava com a fet infractor «limitar l'entrada de menjar o beguda de l'exterior a l'espectacle», i afegia que s'imposa «unilateralment al consumidor una clàusula» que limita la seva capacitat dʻelecció »sense que lʻactivitat principal de lʻesdeveniment sigui comercialitzar» aquests productes, «sinó que és el desenvolupament dʻun espectacle musical».

Així, les Balears varen proposar una sanció provisional de 11.000 euros per la comissió d'una infracció greu de la normativa de protecció dels consumidors.

Què diu la llei?

A la seva denúncia, FACUA recordava que la prohibició esmentada implica una vulneració de l'apartat primer de l'article 82 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que estipula clarament que «es consideraran clàusules abusives totes aquelles estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es derivin del contracte», així com aquelles que limitin els drets del consumidor i usuari, entre altres qüestions.

De la mateixa manera, la Comissió de Cooperació de Consum va establir a la seva consulta número 5 de l'any 2000 que «les clàusules en què s'imposa al consumidor limitacions amb vista a l'adquisició dels productes sense fundar-se en circumstàncies objectives, han de ser considerades abusives».

A més, l'aleshores Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) -ara, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan)-, va publicar el 2016 un informe, també relacionat amb la prohibició als cinemes, en què concloïa que existia una clàusula abusiva ja que el consumidor «es veu privat de la prestació principal, de manera injustificada, havent abonat l'entrada, en base a una limitació imposada unilateralment respecte a un servei accessori que no ha sol·licitat, i tenint en compte que l'activitat bàsica de l'empresa no és la venda i la distribució de menjar i beguda».

El Ministeri de Consum també està investigant una altra pràctiques denunciada per Facua al Reggaeton Beach Festival. Es tracta de la imposició dun sistema de pagament mitjançant polseres cashless, no acceptant els doblers en efectiu. A més, la devolució i el reemborsament de la quantitat sobrant no s'admet per davall deñs 2 euros a causa de les despeses de gestió que augmenten a 1,5 euros. Totes aquestes pràctiques constituirien una infracció en ser considerades clàusules abusives, ha advertit Consum en un comunicat.

Les sancions previstes per a aquestes infraccions poden arribar a considerar-se com a infraccions greus o molt greus, i sancionar-se amb multes d'entre 10.001 i 100.000 euros, en el cas de les greus, i entre 100.001 i 1.000.000 euros, en el cas de les molt greus.