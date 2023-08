[VÍDEO] Yolanda Díaz: «Espanya és un país de països i al Congrés ens hem de poder expressar en català, gallec, eusquera...»

La llíder de Sumar, Yolanda Díaz, ha deixat clar en una intervenció a TVE que «Espanya és un país de països» i, per això, cal avançar cap a un «país divers i plural». En aquest sentit, proposa dur a terme una reforma del reglament del Congrés i el Senat perquè s’hi pugui intervenir en totes les llengües oficials de l’Estat espanyol diferents del castellà com el català, el gallec o l'eusquera.

Nuestro país habla en diferentes lenguas y las instituciones tienen que reflejar esta diversidad.



Queremos que en el Congreso podamos hablar en las lenguas cooficiales. La plurinacionalidad es nuestra mayor riqueza. pic.twitter.com/a4woQoYTFQ — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 2, 2023

Cal recordar que aquest és un tema que ha dut molta polèmica per la contínua censura que pateixen els diputats que intenten expressar-se en la seva llengua pròpia, diferent del castellà, a qualsevol de les dues cambres de l'Estat espanyol.

No obstant això, aquesta censura no només la patim a les cambres espanyoles sinó que també ocorr al Parlament Europeu pel fet que el Govern espanyol no hagi sol·licitat mai que el català esdevengui llengua oficial de la Unió Europea.