UGT dona suport a la conformació d'una «majoria de progrés» a l'Estat espanyol

La Unió General de Treballadors (UGT) ha emès un comunicat aquest dimarts valorant els resultats de les eleccions generals celebrades el passat diumenge 23 de juliol. El sindicat dona suport suport «a la participació del diàleg social amb els sindicats en la conformació d'una majoria de progrés per a Espanya».

«Des del nostre màxim compromís per la democràcia i els principis que la conformen, devem felicitar-nos per la lliçó que ha donat la societat espanyola en el seu conjunt, des de les Institucions a la Ciutadania, que ha exercit el seu dret al vot amb total llibertat i

responsabilitat», han començat des del sindicat.

«L'escrutini mostra un parlament fragmentat amb una forta reculada de la dreta més extrema. Hem de felicitar-nos, en conseqüència, que la ciutadania espanyola estigui, com demanàvem els sindicats, abandonant opcions contràries al diàleg social, a la lluita contra la violència de gènere, clarament antieuropeistes i negacionistes», ha reivindicat la UGT.

Tenint en compte els resultats, han instat a totes les forces polítiques «a aïllar la influència de l'extrema dreta, protegint el nostre Ordenament Constitucional enfront dels qui qüestionen els principis essencials de drets i llibertats que també empara la normativa de la Unió Europea».

UGT ha exposat que «continuarà defensant el valor del diàleg social i el respecte absolut als fruits d'aquest». El sindicat ha fet una crida a recuperar les lleis socials que van quedar inconcluses en l'anterior legislatura. «UGT exhorta a totes les forces polítiques que han aconseguit representació parlamentària a transitar cap a acords bàsics per a construir una societat cohesionada i per a mantenir a Espanya com a referent de la política econòmica i social europea».

«El resultat de les urnes avala que una majoria de la ciutadania aposta per consolidar els progressos realitzats i a avançar, tal com sol·licitem les organitzacions sindicals, en drets i llibertats en pro d'una societat més rica, més justa i més igualitària. El govern que es

conformi haurà d'afrontar amb sensibilitat social les transformacions que es troben en marxa –digital, energètica, ecològica– amb l'objectiu que cap persona es quedi enrere».

Per acabar, des d'UGT han reivindicat que creuen «que ha arribat el moment que

l'amplíssim consens parlamentari que rep el diàleg social es tradueixi en unes normes clares i transparents per al reconeixement i el suport de la comesa que desenvolupem els

interlocutors socials».