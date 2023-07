El ministre espanyol de Cultura i Esport, Miquel Iceta, discrimina el català a l'hora de finançar cursos formatius

Plataforma per la Llengua ha denunciat que un decret signat el 26 d'abril de 2023 pel ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, per subvencionar activitats acadèmiques dirigides a professionals dels audiovisuals, no preveu cap subvenció per a cursos de català tècnic.

El decret d'Iceta finançava a l'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) el projecte FAST FORWARD, i especificava que una de les activitats a què s'havia de destinar la subvenció era un «curs d'espanyol tècnic per a professionals europeus».

L'ONG del català ha denunciat reiteradament que els fons europeus han dut, des de l'any 2021, a l'aparició d'una gran quantitat de normes reguladores de subvencions i premis «amb clàusules lingüístiques discriminatòries», com passa al cas exposat.

Des de la Plataforma exposen que el condicionament del finançament públic a l'ús del castellà «crea un fort incentiu a favor del seu ús general en les empreses, els ciutadans i les institucions que se'n poden beneficiar, i desincentiva que optin pel català».

L'entitat assegura que quan el poder públic obliga que determinats documents es presentin en castellà, «està inclinant el terreny de joc a favor d'aquesta llengua: tenir la documentació en un altre idioma esdevé un cost afegit i un desavantatge competitiu».