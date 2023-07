Albert Botran deixa el càrrec i insta a una «refundació» de la CUP

Després de la davallada de la CUP a les eleccions espanyoles, el seu portaveu, Albert Botran, ha anunciat que deixa el càrrec.

Botran, a través de Twitter, ha comunicat aquesta decisió i ha agraït la confiança «a les més de 98.000 persones que ens han votat i a qui ha donat la cara pel projecte a les quatre demarcacions catalanes».

«Valoro especialment les opinions de qui alhora pensa i treballa, no les que s’ho miren 'au-dessus de la mêlée'. 'Aquell qui no fa res, ben segur que res no esguerra'», ha reivindicat el candidat.

Pel que fa a la direcció política del partit de l'esquerra independentista, Botran ha defensat que «penso que a la unitat popular li cal un revulsiu, una refundació. Ho ha de fer una colla de gent que sigui valenta i hàbil a parts iguals i que es carregui a l’esquena la responsabilitat per dirigir un procés de repensar l’espai que pot durar anys».

Amb tot, Botran ha subratllat que l'espai polític que ofereix la CUP «és essencial per al país: qui té més clar el lligam entre la independència i les condicions materials de vida, hereus d’una tradició nacional-popular. I explicant que el capitalisme és un sistema fallit ecològica i socialment».

Ha conclòs el comunicat expressant «l'orgull d’haver servit el meu poble des de la CUP, des del Parlament i des del Congrés», i ha assegurat que continuarà la lluita per la República Catalana «a la CUP, a Poble Lliure, a la Intersindical-CSC i on calgui».