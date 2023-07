L'Assemblea Sobiranista de Mallorca condemna la petició de la fiscalia espanyola de detenir Puigdemont

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha emès un comunicat per condemnar la petició de la fiscalia espanyola d'emetre una euroordre contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín.

L'ASM considera que aquesta petició «confirma una vegada més que les esquerres i dretes espanyoles fan front comú sense dubtar-ho ni un moment quan es tracta d'anar contra Catalunya, els Països Catalans i el nostre dret a decidir. Fins i tot, com en aquest cas, si suposa un atac frontal a un partit del qual el PSOE i Sumar en necessiten els vots per investir Pedro Sánchez».

«Tot plegat ens du a reafirmar-nos en la convicció que a Madrid hi hem d'anar amb una veu de país lliure i independent, amb l'objectiu de denunciar el maltracte que ens dispensa Espanya i explicar a la ciutadania la necessitat d'assolir el màxim autogovern, que per a l'ASM no és altre que la independència i l'Estat propi», han conclòs des de l'assemblea.