El PSOE guanya al País Basc, seguit de prop per Bildu i el PNV

En les eleccions espanyoles celebrades aquest 23 de juliol, al País Basc el Partit Socialista d'Euskadi (PSE) ha assolit la victòria, aconseguint 7 escons.

Consolidant-se com la força política més votada, el resultat del PSE ha anat seguit molt de prop per la formació política EH Bildu, que ha obtengut 6 escons. La formació d'Arnaldo Otegui ha celebrat aquest resultat històric de l'esquerra independentista, assegurant que «si depèn d'EH Bildu, no hi haurà govern del bloc reaccionari a l'Estat espanyol. No serem equidistants».

Per la seva banda, el Partit Nacionalista Basc (PNV) ha estat la tercera força més votada, assolint 5 escons.

Amb ¡el 100% del vot escrutat, els resultats han quedat molt ajustats entre les tres primeres formacions.

En quarta i cinquena posició queden el Partit Popular, que ha aconseguit 3 escons, i Sumar, que ha obtengut 1 escó.