El PP guanya terreny al País Valencià i aconsegueix cinc escons més

Al País Valencià, el bloc de dreta-extrema dreta pren davantera amb el Partit Popular com a força més votada.

Amb gairebé el 80% per cent escrutat, el PP és la força més votada a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge al País Valencià, en obtenir 13 diputats (+5), i el PSOE, seria el segon més votat amb 11 escons (+1), mentre que VOX se'n quedaria amb 5 (-2) i Compromís- Sumar n'obtendria 4 (-1).

Així, el PP ha guanyat les eleccions espanyoles a les tres circumscripcions del País Valencià, amb un total de 13 escons: sis per València, cinc per Alacant i dos per Castelló.

Pel que fa a l'extrema dreta, tot i que ha quedat en tercera posició amb un total de cinc diputats, ha perdut dos escons respecte dels comicis anteriors.

Pel que fa a Compromís-Sumar ha aconseguit quatre diputats, cosa que no ha millorat els resultats conjunts d’Unides Podem i Compromís en les darreres eleccions, quan varen obtenir quatre escons i un respectivament.