Sumar Més proposa que la inversió anual mínima en Salut sigui del 8% del PIB

La candidata de Sumar Més al Senat per Menorca, Isa Allès, i el tercer de la candidatura de Sumar Més al Congrés, Esteve Barceló, han reivindicat aquest dilluns «ampliar el servei de salut bucodental i posar el focus en la salut mental» com a mesures per millorar el Sistema Nacional de Salut.

Des de la formació han defensat que la prestació dels serveis sanitaris a la ciutadania ha de ser un servei públic, integral, humanitzat i de qualitat per a tothom. «És imprescindible que l’Estat prioritzi a través dels seus pressupostos generals anuals la inversió en Salut», han reclamat els candidats.

«Els ciutadans de les illes tenim els mateixos drets que els peninsulars. És necessari implementar mesures d’equitat per raons d’insularitat, perquè la igualtat no sigui només teòrica» han subratllat. Per això, des de Sumar Més proposen: