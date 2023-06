Aragonès tem que els pactes de PP i VOX amenacin la llengua catalana i l'educació

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha mostrat la seva preocupació perquè la conformació de governs de PP i VOX al País Valencià i la possibilitat de conformació a les Balears representi una «amenaça» en àmbits com la llengua catalana, l'educació o els mitjans de comunicació.

Al seu parer, el recent acord de Govern del PP amb l'extrema dreta per a presidir la Generalitat Valenciana pot tenir repercussions en el conjunt de serveis públics, per la qual cosa ha fet una crida perquè aquests nous governs no signifiquin un «retrocés».

«Davant l'avenç dels governs de dreta i extrema dreta, toca defensar Catalunya. És moment de defensar Catalunya. La nostra democràcia, la nostra voluntat de progrés i la nostra voluntat de ser i decidir», ha remarcat en la seva compareixença al ple del Parlament per a explicar la remodelació del Govern català.

Així, ha reivindicat que la institució que encapçala serà «el primer bastió contra l'avenç de governs de dreta i extrema dreta» i ha defensat enfortir consensos de la societat catalana com l'escola catalana i altres serveis públics; reforçar polítiques socials com ara l'accés a l'habitatge; combatre desigualtats i accelerar qüestions com la transició energètica, entre d'altres.

També ha relatat que, a l'entorn «més immediat» de Catalunya, amb territoris amb què es comparteix llengua, cultura i projecte, «cal defensar amb tota l'energia, força i decisió la ciutadania».