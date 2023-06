CCOO exigeix al Govern espanyol i a Correus recursos suficients per a abordar la campanya electoral amb garanties

CCOO, sindicat majoritari a Correus, exigeix al Govern espanyol i a l'empresa postal pública no escatimar en els recursos necessaris per a garantir que tota la ciutadania de l'Estat pugui exercir el dret al vot i que Correus pugui complir les seves obligacions de servei públic a la campanya d'eleccions generals del 23 de juliol.

Per a CCOO els 5.500 contractes anunciats per Correus són «del tot insuficients» i no garanteixen la cobertura de la plantilla al mes de juliol ni el suficient reforç dels 4.214 centres de treball entre oficines postals, centres de distribució i de tractament postal afectats per la campanya electoral, a més que no es garanteix la cobertura necessària dels 5.896 serveis rurals distribuïts per tot el territori de l'Estat.

Per això, CCOO exigeix al Govern espanyol i a Correus incrementar les contractacions en almenys 4.500 efectius més, per a garantir el desenvolupament normal de la campanya electoral i evitar cues a la ciutadania a les oficines que es veuen desbordades per l'increment del vot per correu. El mateix dia que el Govern espanyol va anunciar la convocatòria anticipada de les Eleccions Generals CCOO ja va advertir que la campanya comptaria amb més de 2 milions de vots per correu.

A les Eleccions Generals de 2016 es va produir el nombre més gran de vots per correu en unes eleccions a l'Estat espanyol, perquè es varen celebrar a principis d'estiu, concretament el 26 de juny, i en aquest procés el vot emès per correu va ser d'1.452.988. La convocatòria actual, tenint en compte que les Eleccions Generals se celebren en ple període estival, pot desbordar totes les previsions i CCOO exigeix reforçar la plantilla per a poder abordar l'allau que es preveu en la tramitació i la distribució dels vots per correu.

CCOO espera que no es repeteixi «l'inacceptable reforç de la ja escassa plantilla» (7.000 llocs de treball menys a Correus des de l'arribada Juan Manuel Serrano) ocorregut a les passades Eleccions Municipals i Autonòmiques del 28-M de tan sols 2.500 contractes per respecte als treballadors i a la ciutadania. CCOO exigeix que es cobreixi l'activitat ordinària i que, a més, es reforci la contractació segons el vot per correu, per a abordar amb garantia el procés electoral.

CCOO ha reclamat a Correus que millorin les quantitats que perceben els treballadors pel repartiment d'enviaments en distribució i la gratificació de campanya electoral a oficines i centres de tractament que actualment suposa només 2,28 euros diaris de compensació durant tot el procés electoral, quantitats totalment ridícules i insuficients per a compensar el sobreesforç que suposa realitzar una campanya electoral i més encara si es realitza una campanya darrere l'altra.

«Des de CCOO som conscients que l'abandonament del servei postal públic per part del Govern espanyol, que ha retallat el fons de finançament del servei postal universal als PGE i s'ha desentès de la pèssima gestió de desballestament i de la retallada de plantilla dels darrers anys del seu president Juan Manuel Serrano, no auguren una campanya electoral exempta de dificultats i una vegada més, serà gràcies a la professionalitat i responsabilitat dels treballadors i treballadores de Correus els que garantiran el compliment dels compromisos electorals encomanats al servei postal públic», han explicat.